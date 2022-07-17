https://arabic.sputniknews.com/20220717/سقوط-60-قتيلا-وأكثر-من-160-جريحا-خلال-اشتباكات-قبلية-في-السودان-1065191960.html

سقوط 60 قتيلا وأكثر من 160 جريحا خلال اشتباكات قبلية في السودان

سقوط 60 قتيلا وأكثر من 160 جريحا خلال اشتباكات قبلية في السودان

أسفرت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، على الحدود مع إثيوبيا، عن مقتل 60 شخصا وإصابة 163 آخرين منذ اندلاعها قبل نحو أسبوع. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T16:16+0000

2022-07-17T16:16+0000

2022-07-17T16:16+0000

أخبار السودان اليوم

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وقال وزير الصحة بالولاية جمال ناصر لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من الدمازين عاصمة الولاية إن "13 من الجرحى في حالة خطيرة وسينقلوا إلى مستشفيات الخرطوم". اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي البرتي والحوصة يوم الاثنين الماضي.وجاءت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي"، بحسب ما قاله عضو بارز في الحوصة للوكالة الفرنسية.لكن عضوا بارزا في عائلة بيرتي قال إن القبيلة كانت ترد على "انتهاك" لأراضيها من قبل الحوصة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات استؤنفت يوم السبت بعد هدوء قصير قرب الدمازين عاصمة الولاية.نُشر الجنود لاحتواء الاضطرابات وفرضت السلطات حظر تجول ليلي اعتبارا من يوم السبت، وتشير حصيلة القتلى إلى 60 حالة ارتفاعا من العدد 33 الذي أعلنته السلطات يوم السبت.أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة يوم الجمعة أمرا بمنع أي تجمعات أو مسيرات لمدة شهر. ووجهت المستشفيات دعوات عاجلة للتبرع بالدم، بحسب مصادر طبية.وقال أحمد يوسف، أحد سكان عاصمة الولاية، إن "عشرات العائلات" عبرت الجسر إلى المدينة يوم السبت هربا من الاضطرابات.فيما قال مصدر في مستشفى الروصيرص لوكالة "فرانس برس" إن "معدات الإسعافات الأولية نفدت" في المستشفى وإن هناك حاجة إلى تعزيزات مع "ارتفاع" عدد الجرحى.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمم-المتحدة-مقتل-100-شخص-خلال-اشتباكات-قبلية-في-دارفور-غربي-السودان-1063510523.html

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أخبار السودان اليوم