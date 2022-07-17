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سوريا: القوات الأمريكية تخرج صهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى شمال العراق
سوريا: القوات الأمريكية تخرج صهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى شمال العراق
أفادت مصادر محلية من رميلان بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية، يوم السبت، أن القوات الأمريكية أخرجت 40 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T00:53+0000
2022-07-17T00:53+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصادر قولها إن قافلة مؤلفة من 40 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في منطقة الجزيرة، إضافة إلى عدد من الشاحنات بداخلها معدات عسكرية توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للقوات الأمريكية.وفي وقت سابق السبت، قال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية تابعة لقوات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، مكونة من 20 شاحنة وناقلة، دخلت، إلى القاعدة اللاشرعية التي تتخذها في "مديرية حقول نفط الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.وكانت القوات الأمريكية أخرجت في السابع من شهر يوليو/تموز الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة، وفقا لوكالة "سانا".الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية أقامت عدة قواعد في المناطق الغنية بالنفط في الحسكة وسيطرت على حقول النفط والغاز.واتهمت الحكومة السورية مرارا القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وحرمان السوريين من موارد بلدهم وسط وضع اقتصادي صعب تسببت فيه العقوبات الأمريكية إلى حد كبير.وتؤكد الحكومة السورية أن وجود القوات الأمريكية داخل أراضيها غير شرعي، وتطالب بخروجها.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الجيش-الأمريكي-يجدد-اختراق-الحدود-السورية-العراقية-بـ-20-شاحنة-أسلحة-1065150697.html
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أخبار سوريا اليوم

سوريا: القوات الأمريكية تخرج صهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى شمال العراق

00:53 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANصورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا
صورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أفادت مصادر محلية من رميلان بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية، يوم السبت، أن القوات الأمريكية أخرجت 40 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق من شمال شرق سوريا إلى العراق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصادر قولها إن قافلة مؤلفة من 40 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في منطقة الجزيرة، إضافة إلى عدد من الشاحنات بداخلها معدات عسكرية توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للقوات الأمريكية.
وفي وقت سابق السبت، قال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية تابعة لقوات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، مكونة من 20 شاحنة وناقلة، دخلت، إلى القاعدة اللاشرعية التي تتخذها في "مديرية حقول نفط الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الجيش الأمريكي يجدد اختراق الحدود السورية العراقية بـ 20 شاحنة أسلحة
أمس, 15:55 GMT
وكانت القوات الأمريكية أخرجت في السابع من شهر يوليو/تموز الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة، وفقا لوكالة "سانا".
الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية أقامت عدة قواعد في المناطق الغنية بالنفط في الحسكة وسيطرت على حقول النفط والغاز.
واتهمت الحكومة السورية مرارا القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وحرمان السوريين من موارد بلدهم وسط وضع اقتصادي صعب تسببت فيه العقوبات الأمريكية إلى حد كبير.
وتؤكد الحكومة السورية أن وجود القوات الأمريكية داخل أراضيها غير شرعي، وتطالب بخروجها.
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