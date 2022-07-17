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سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية
سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل اليوم الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:29+0000
2022-07-17T15:29+0000
العالم العربي
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وفقا للبيان الوزارة، فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.ووفقا للبيان، أضاف المقداد، أن دعم الغرب للإرهاب في سوريا بالسلاح وبمليارات الدولارات هو استمرارا لسياسته العدوانية ضد سوريا والشعب السوري. مشددا على أن السياسات الغربية الداعمة للإرهاب تعيق الجهود السياسية المبذولة لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى سوريا، وأن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا هي غير أخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي ويتأثر بها المواطن السوري في أبسط مقومات حياته.من جانبه أكد فرنانديز اهتمام البارغواي بتعزيز العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى دور المغتربين السوريين بتعزيز هذه العلاقات، موضحاً أن هذه الروابط بين شعبي سوريا والباراغواي تتيح المجال أمام تطوير العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد.وبحسب بيان الخارجية، عبر فرنانديز عن إعجابه بما وجده في سوريا مشيراً الى أن "ما وجده على أرض الواقع يختلف عما تروج له وسائل الاعلام المغرضة".
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العالم العربي

سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

15:29 GMT 17.07.2022
© Sputnik . ali hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل اليوم الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى سوريا.
وفقا للبيان الوزارة، فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.
ووفقا للبيان، أضاف المقداد، أن دعم الغرب للإرهاب في سوريا بالسلاح وبمليارات الدولارات هو استمرارا لسياسته العدوانية ضد سوريا والشعب السوري. مشددا على أن السياسات الغربية الداعمة للإرهاب تعيق الجهود السياسية المبذولة لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى سوريا، وأن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا هي غير أخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي ويتأثر بها المواطن السوري في أبسط مقومات حياته.
من جانبه أكد فرنانديز اهتمام البارغواي بتعزيز العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى دور المغتربين السوريين بتعزيز هذه العلاقات، موضحاً أن هذه الروابط بين شعبي سوريا والباراغواي تتيح المجال أمام تطوير العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد.
وبحسب بيان الخارجية، عبر فرنانديز عن إعجابه بما وجده في سوريا مشيراً الى أن "ما وجده على أرض الواقع يختلف عما تروج له وسائل الاعلام المغرضة".
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