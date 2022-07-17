https://arabic.sputniknews.com/20220717/سوريا-والباراغواي-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1065189406.html
سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية
سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل اليوم الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:29+0000
2022-07-17T15:29+0000
2022-07-17T15:29+0000
العالم العربي
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وفقا للبيان الوزارة، فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.ووفقا للبيان، أضاف المقداد، أن دعم الغرب للإرهاب في سوريا بالسلاح وبمليارات الدولارات هو استمرارا لسياسته العدوانية ضد سوريا والشعب السوري. مشددا على أن السياسات الغربية الداعمة للإرهاب تعيق الجهود السياسية المبذولة لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى سوريا، وأن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا هي غير أخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي ويتأثر بها المواطن السوري في أبسط مقومات حياته.من جانبه أكد فرنانديز اهتمام البارغواي بتعزيز العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى دور المغتربين السوريين بتعزيز هذه العلاقات، موضحاً أن هذه الروابط بين شعبي سوريا والباراغواي تتيح المجال أمام تطوير العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد.وبحسب بيان الخارجية، عبر فرنانديز عن إعجابه بما وجده في سوريا مشيراً الى أن "ما وجده على أرض الواقع يختلف عما تروج له وسائل الاعلام المغرضة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا والباراغواي تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية
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أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية فيصل المقداد، استقبل اليوم الأحد، النائب أوسكار فرنانديز رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي، خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى سوريا.
وفقا للبيان الوزارة، فقد أكد المقداد على أن العلاقات السورية مع جمهورية البارغواي، تتعزز باستمرار وتتقدم بفضل إيمان شعوب هذه الدول بالحرية والسيادة وباستقلال القرار السياسي، مع ضرورة تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات السياسية والاقتصادية.
ووفقا للبيان، أضاف المقداد، أن دعم الغرب للإرهاب في سوريا بالسلاح وبمليارات الدولارات هو استمرارا لسياسته العدوانية ضد سوريا والشعب السوري. مشددا على أن السياسات الغربية الداعمة للإرهاب تعيق الجهود السياسية المبذولة لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى سوريا، وأن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا هي غير أخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي ويتأثر بها المواطن السوري في أبسط مقومات حياته.
من جانبه أكد فرنانديز اهتمام البارغواي بتعزيز العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى دور المغتربين السوريين بتعزيز هذه العلاقات، موضحاً أن هذه الروابط بين شعبي سوريا والباراغواي تتيح المجال أمام تطوير العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد.
وبحسب بيان الخارجية، عبر فرنانديز عن إعجابه بما وجده في سوريا مشيراً الى أن "ما وجده على أرض الواقع يختلف عما تروج له وسائل الاعلام المغرضة".