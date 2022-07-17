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https://arabic.sputniknews.com/20220717/شركات-الأسلحة-الأمريكية-تطالب-الغرب-بالوضوح-حيال-ما-تحتاجه-أوكرانيا-1065186982.html
شركات الأسلحة الأمريكية تطالب الغرب "بالوضوح" حيال ما تحتاجه أوكرانيا
شركات الأسلحة الأمريكية تطالب الغرب "بالوضوح" حيال ما تحتاجه أوكرانيا
دعت إحدى أكبر شركات الدفاع الأمريكية، الحكومات الغربية إلى تقديم "إشارة طلب واضحة"، إذا كانت الصناعة ستكون قادرة على توفير الأسلحة اللازمة لـ"أزمة طويلة الأمد... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:37+0000
2022-07-17T14:37+0000
العالم
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حذرت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة "نورثروب غرومان"، أحد أكبر خمسة متعاقدين "رئيسيين" في الولايات المتحدة، من أن مخزونات الأسلحة لم تُبنى لخدمة "قتال طويل الأجل".وقال واردن في مقابلة في لندن مع صحيفة "فايننشال تايمز": "الشيء الأكثر أهمية الآن هو الحصول على إشارة طلب واضحة بشأن الالتزام المستدام ومستوى السحب من تلك المخزونات".وتابعت: "لن أقول بالضرورة إنني سمعت أن مخزوناتنا تنفد، ولكن إذا نفذت مشروعا للمستقبل، فسنريد الحفاظ على هذه المستويات من الالتزامات لسنتين أخريين".شركة "نورثروب غرومان"، التي يقع مقرها خارج واشنطن العاصمة، تصنع مدافع بوشماستر الأوتوماتيكية والذخيرة متوسطة الحجم التي زودت واشنطن القوات الأوكرانية بها من مخزونات الحكومة الأمريكية.وأيضا تنفذ طائرتها "آر كيو-4 غلوبال هوك"برحلات استطلاعية منتظمة فوق الحدود الأوكرانية نيابة عن القوات الجوية الأمريكية وحلفاء الناتو، بحسب الصحيفة.تزود الولايات المتحدة، إلى جانب دول الناتو الأخرى، القوات الأوكرانية بمجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات من طراز "رايثيون"، لكن المخاوف بشأن المخزونات تتزايد حيث لا تظهر الأزمة أي علامات على الانتهاء قريبا، من المنظور الغربي.تشير قيود سلسلة التوريد العالمية إلى أن الصناعة تكافح أيضا للحصول على مكونات مهمة، مع تضاعف المهل الزمنية في بعض الحالات أو ارتفاعها إلى ثلاثة أمثالها في بعض الأوقات، وفقا لواردن.أشارت شركة "رايثون"، وهي شركة دفاعية كبرى أخرى، إلى أن الأمر سيستغرق "بعض الوقت" لإنتاج المزيد من صواريخ "ستينغر"، بعدما قدمت الولايات المتحدة طلبا لشراء 1300 صاروخ، وهي أول طلبية من نوعها منذ 18 عاما.تحذير "نورثروب غرومان" ردده مقاول رئيسي آخر، والذي بدأ الآن في شراء المكونات متوقعا أنه ستكون هناك عقود من إنتاج المزيد من الأسلحة ولكن مع خطر عدم استخدامها في النهاية.وقال المسؤول التنفيذي في الصناعة: "نعتقد على المدى الطويل، سيكون هناك مطلب لاستبدال القدرة القتالية الجوية الروسية - الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة، بالنسبة للأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/أمريكا-تواجه-أزمة-في-إنتاج-صواريخ-ستينغر-بسبب-نقص-المكونات-ونقص-المخزونات-1061647202.html
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العالم, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

شركات الأسلحة الأمريكية تطالب الغرب "بالوضوح" حيال ما تحتاجه أوكرانيا

14:37 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / DOD
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دعت إحدى أكبر شركات الدفاع الأمريكية، الحكومات الغربية إلى تقديم "إشارة طلب واضحة"، إذا كانت الصناعة ستكون قادرة على توفير الأسلحة اللازمة لـ"أزمة طويلة الأمد في أوكرانيا".
حذرت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة "نورثروب غرومان"، أحد أكبر خمسة متعاقدين "رئيسيين" في الولايات المتحدة، من أن مخزونات الأسلحة لم تُبنى لخدمة "قتال طويل الأجل".
وقال واردن في مقابلة في لندن مع صحيفة "فايننشال تايمز": "الشيء الأكثر أهمية الآن هو الحصول على إشارة طلب واضحة بشأن الالتزام المستدام ومستوى السحب من تلك المخزونات".
وتابعت: "لن أقول بالضرورة إنني سمعت أن مخزوناتنا تنفد، ولكن إذا نفذت مشروعا للمستقبل، فسنريد الحفاظ على هذه المستويات من الالتزامات لسنتين أخريين".
شركة "نورثروب غرومان"، التي يقع مقرها خارج واشنطن العاصمة، تصنع مدافع بوشماستر الأوتوماتيكية والذخيرة متوسطة الحجم التي زودت واشنطن القوات الأوكرانية بها من مخزونات الحكومة الأمريكية.
وأيضا تنفذ طائرتها "آر كيو-4 غلوبال هوك"برحلات استطلاعية منتظمة فوق الحدود الأوكرانية نيابة عن القوات الجوية الأمريكية وحلفاء الناتو، بحسب الصحيفة.
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
أمريكا تواجه أزمة في إنتاج صواريخ "ستينغر" بسبب نقص المكونات ونقص المخزونات
26 أبريل, 19:18 GMT
تزود الولايات المتحدة، إلى جانب دول الناتو الأخرى، القوات الأوكرانية بمجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات من طراز "رايثيون"، لكن المخاوف بشأن المخزونات تتزايد حيث لا تظهر الأزمة أي علامات على الانتهاء قريبا، من المنظور الغربي.
تشير قيود سلسلة التوريد العالمية إلى أن الصناعة تكافح أيضا للحصول على مكونات مهمة، مع تضاعف المهل الزمنية في بعض الحالات أو ارتفاعها إلى ثلاثة أمثالها في بعض الأوقات، وفقا لواردن.
أشارت شركة "رايثون"، وهي شركة دفاعية كبرى أخرى، إلى أن الأمر سيستغرق "بعض الوقت" لإنتاج المزيد من صواريخ "ستينغر"، بعدما قدمت الولايات المتحدة طلبا لشراء 1300 صاروخ، وهي أول طلبية من نوعها منذ 18 عاما.
تحذير "نورثروب غرومان" ردده مقاول رئيسي آخر، والذي بدأ الآن في شراء المكونات متوقعا أنه ستكون هناك عقود من إنتاج المزيد من الأسلحة ولكن مع خطر عدم استخدامها في النهاية.
وقال المسؤول التنفيذي في الصناعة: "نعتقد على المدى الطويل، سيكون هناك مطلب لاستبدال القدرة القتالية الجوية الروسية - الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة، بالنسبة للأوكرانيين.
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