https://arabic.sputniknews.com/20220717/صندوق-النقد-الدولي-يعتزم-خفض-توقعات-النمو-العالمي-بشكل-كبير-1065184736.html
صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي "بشكل كبير"
صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي "بشكل كبير"
يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير" في مراجعته القادمة، حيث يكافح صناع السياسة المالية الضغوط مع القليل من الخيارات... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:32+0000
2022-07-17T13:32+0000
2022-07-17T13:32+0000
اقتصاد
العالم
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وقالت سييلا بازارباسيوغلو، مديرة الاستراتيجية والسياسة والمراجعة في صندوق النقد الدولي، في جلسة يوم الأحد في بالي، إندونيسيا، إن الأمور أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأرجعت هذه الصعوبة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والوباء المستمر والتباطؤ في الصين، قائلة "إنها صدمة تلو الأخرى، صدمة تلو الأخرى، التي تضرب الاقتصاد العالمي بالفعل".وتحدثت بعد أن أنهى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية اجتماعهم يوم السبت دون التوصل إلى بيان مشترك، مؤكدة على صعوبة تنسيق استجابة عالمية لارتفاع التضخم ومخاوف الركود.خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للتوسع العالمي هذا العام إلى 3.6% من 4.4%. وقالت بازارباسيوغلو في مراجعة من المقرر إجراؤها هذا الشهر "سنخفض توقعاتنا بشكل كبير".يجد محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم صعوبة في الوصول إلى الاستجابة الصحيحة لزيادة الأسعار التي تحركها مشكلات العرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/واشنطن-تدعم-مصر-للحصول-على-تمويل-إضافي-من-صندوق-النقد-لمواجهة-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-1065156747.html
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اقتصاد, العالم
صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي "بشكل كبير"
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يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير" في مراجعته القادمة، حيث يكافح صناع السياسة المالية الضغوط مع القليل من الخيارات لمعالجة المخاطر المتفاقمة.
وقالت سييلا بازارباسيوغلو، مديرة الاستراتيجية والسياسة والمراجعة في صندوق النقد الدولي، في جلسة يوم الأحد في بالي، إندونيسيا، إن الأمور أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وأرجعت هذه الصعوبة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والطاقة، وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والوباء المستمر والتباطؤ في الصين، قائلة "إنها صدمة تلو الأخرى، صدمة تلو الأخرى، التي تضرب الاقتصاد العالمي بالفعل".
وتحدثت بعد أن أنهى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية
اجتماعهم يوم السبت دون التوصل إلى بيان مشترك، مؤكدة على صعوبة تنسيق استجابة عالمية لارتفاع التضخم ومخاوف الركود.
خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للتوسع العالمي هذا العام إلى 3.6% من 4.4%. وقالت بازارباسيوغلو في مراجعة من المقرر إجراؤها هذا الشهر "سنخفض توقعاتنا بشكل كبير".
يجد محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم صعوبة في الوصول إلى الاستجابة الصحيحة لزيادة الأسعار التي تحركها مشكلات العرض.