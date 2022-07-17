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عضو باتحاد الكرة المصري يكشف سبب طلب محمد صلاح هاتف المدرب الجديد للمنتخب
عضو باتحاد الكرة المصري يكشف سبب طلب محمد صلاح هاتف المدرب الجديد للمنتخب
كشف حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سبب طلب محمد صلاح لرقم هاتف روي فيتوريا المدرب الجديد للمنتخب المصري. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:47+0000
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وحسب تصريحات نقلها موقع القاهرة 24 قال إمام: "محمد صلاح طلب الحصول على رقم هاتف فيتوريا للحديث معه لتهنئته".وأكد حازم أن صلاح قال له: "أنا قائد منتخب مصر ويجب أن أتحدث مع المدرب الجديد وأهنئه".وقال: "وجود اسم محمد صلاح يجعل أي مدير فني يقبل المهمة لتدريب صلاح المصنف حاليًا من أفضل لاعبي العالم، وبالفعل كان اسم صلاح لديه دور كبير في التعاقد مع فيتوريا".يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري عرض على فيتوريا أن يعمل معه كل من محمد شوقي وعصام الحضري لكن الأخير فضل أن يكون جهازه كاملا من اختياره، فتم الاتفاق على وجود عنصر مصري سيتم حسمه فور الوصول للقاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يعلن-روي-فيتوريا-مديرا-فنيا-للفراعنة-1064994232.html
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أخبار مصر الآن, منتخب مصر الوطني

عضو باتحاد الكرة المصري يكشف سبب طلب محمد صلاح هاتف المدرب الجديد للمنتخب

13:47 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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كشف حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سبب طلب محمد صلاح لرقم هاتف روي فيتوريا المدرب الجديد للمنتخب المصري.
وحسب تصريحات نقلها موقع القاهرة 24 قال إمام: "محمد صلاح طلب الحصول على رقم هاتف فيتوريا للحديث معه لتهنئته".
منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن روي فيتوريا مديرا فنيا للفراعنة
12 يوليو, 13:46 GMT
وأكد حازم أن صلاح قال له: "أنا قائد منتخب مصر ويجب أن أتحدث مع المدرب الجديد وأهنئه".

وكان وكيل روي فيتوريا قد صرح سابقا بأن محمد صلاح كان له دور في إنهاء المفاوضات مع المدرب الجديد.

وقال: "وجود اسم محمد صلاح يجعل أي مدير فني يقبل المهمة لتدريب صلاح المصنف حاليًا من أفضل لاعبي العالم، وبالفعل كان اسم صلاح لديه دور كبير في التعاقد مع فيتوريا".

وأضاف أن "جلسات التفاوض بين حازم إمام وبركات وصلت إلى 8 ساعات، وعندما تمسك فيتوريا بجهازه المعاون وافق اتحاد الكرة على ذلك".

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري عرض على فيتوريا أن يعمل معه كل من محمد شوقي وعصام الحضري لكن الأخير فضل أن يكون جهازه كاملا من اختياره، فتم الاتفاق على وجود عنصر مصري سيتم حسمه فور الوصول للقاهرة.
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