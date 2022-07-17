https://arabic.sputniknews.com/20220717/فرنسا-خطر-وقف-الإنتاج-الصناعي-يهدد-فرنسا-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-1065171278.html

فرنسا... خطر وقف الإنتاج الصناعي يهدد البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز

فرنسا... خطر وقف الإنتاج الصناعي يهدد البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز

قد يتوقف الإنتاج الصناعي في فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، حسبما ذكرت صحيفة لوموند. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T07:47+0000

2022-07-17T07:47+0000

2022-07-17T07:48+0000

اقتصاد

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وقد أعرب ممثلو مجتمع الأعمال الذين تحدث المنشور معهم عن هذا القلق.قال متحدث باسم شركة مصنعة للأسمنت: "في عام 2021، أوصى مستشار الطاقة لدينا بتوقيع عقد بقيمة 80 يورو لكل ميغاواط لعام 2022، لكنني قررت حينها أن هذا مكلف للغاية. الأن الأسعار الفورية أعلى 19 مرة من التعريفة التقليدية للكهرباء من محطة للطاقة النووية والتي تبلغ 42 يورو. مع 800 يورو لكل ميغاواط، فإننا ببساطة نخسر المال".وفقًا لجان دولبو، المتخصص في شركة استشارات خفض تكلفة الطاقةEnoptea ، ستتضاعف أسعار الغاز والكهرباء المرتفعة في عام 2023.قال دولبو: "من أجل تقليل الاستهلاك، فإن عملاءنا على استعداد لاستبدال الآلات وتغيير وحدات الإنتاج، وهو ما لم يخططوا للقيام به قبل عام".في وقت سابق، في 10 يوليو/تموز، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن حكومة البلاد تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.وأوضح لو مير أن الحكومة تدرس تقليل استهلاك الغاز في الشركات والمنازل، وبناء بنية تحتية جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز.إضافة إلى ذلك، قال إن السلطات الفرنسية تدرس الوضع في شركات البلاد لمعرفة أي منها قد يضطر لخفض الإنتاج لتوفير الطاقة، إذا لزم الأمر.

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اقتصاد