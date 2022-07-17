https://arabic.sputniknews.com/20220717/فيضانات-الصين-تخلف-12-قتيلا--1065177635.html
فيضانات الصين تخلف 12 قتيلا
فيضانات الصين تخلف 12 قتيلا
خلفت الفيضانات في جنوب غرب وشمال غرب الصين 12 قتيلا على الأقل، ووضعت الآلاف في خطر، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:02+0000
2022-07-17T11:02+0000
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الصين
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وذكرت منصة "CGTN " الإخبارية المملوكة للدولة أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 12 آخرون في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة.وأشار التقرير إلى أن 1300 شخص تم إجلاؤهم حتى يوم السبت، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وذكرت قناة CCTV أنه تم الإبلاغ عن ستة قتلى آخرين وإجلاء 3000 شخص في مدينة لونغنان بمقاطعة قانسو الشمالية الغربية.بلغ هطول الأمطار في يوم ونصف 98.9 ملم (3.9 بوصة) في المناطق الأكثر تضررا أي ضعف متوسط يوليو تقريبا.تأتي الأمطار وسط موجة حارة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك مقاطعة تشجيانغ الشرقية ومدينة شنغهاي، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية الأسبوع الماضي.تضاف الفيضانات إلى المشاكل الاقتصادية الناجمة جزئيا عن تدابير "صفر كوفيد'' الصارمة التي تقيد السفر وتعطل سلاسل التوريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/تعطل-خدمات-القطارات-في-ألمانيا-بسبب-عاصفة-والسلطات-تحذر-من-فيضان-1057459726.html
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الصين
فيضانات الصين تخلف 12 قتيلا
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خلفت الفيضانات في جنوب غرب وشمال غرب الصين 12 قتيلا على الأقل، ووضعت الآلاف في خطر، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت منصة "CGTN " الإخبارية المملوكة للدولة أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 12 آخرون في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة
.
وأشار التقرير إلى أن 1300 شخص تم إجلاؤهم حتى يوم السبت، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وذكرت قناة CCTV أنه تم الإبلاغ عن ستة قتلى آخرين وإجلاء 3000 شخص في مدينة لونغنان بمقاطعة قانسو الشمالية الغربية.
بلغ هطول الأمطار في يوم ونصف 98.9 ملم (3.9 بوصة) في المناطق الأكثر تضررا أي ضعف متوسط يوليو تقريبا.
تأتي الأمطار وسط موجة حارة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك مقاطعة تشجيانغ الشرقية ومدينة شنغهاي، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية الأسبوع الماضي.
تضاف الفيضانات إلى المشاكل الاقتصادية الناجمة جزئيا عن تدابير "صفر كوفيد'' الصارمة التي تقيد السفر وتعطل سلاسل التوريد.