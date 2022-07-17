https://arabic.sputniknews.com/20220717/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بسيارة-مفخخة-يستهدف-فندقا-في-الصومال-فيديو-1065175403.html
قتلى وجرحى إثر هجوم بسيارة مفخخة يستهدف فندقا في الصومال... فيديو
قتلى وجرحى إثر هجوم بسيارة مفخخة يستهدف فندقا في الصومال... فيديو
استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، صباح اليوم الأحد، فندقا بمدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم بعد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:31+0000
2022-07-17T09:31+0000
2022-07-17T09:31+0000
الصومال
العالم العربي
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وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي، عبر تويتر، أن "هجوما إرهابيا بسيارة انتحارية استهدف فندقا شهيرا في جوهر عاصمة ولاية هيرشابيل الصومالية، اليوم الأحد".وأضاف أن "هناك خسائر بشرية غير محددة العدد حتى الآن"، مشيرا إلى أن قوات الأمن متواجدة حاليا في مكان الحادثويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أمريكية، منذ سنوات، حركة "الشباب" والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.يذكر أنه في مايو/أيار، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر إعادة نشر القوات الأمريكية في الصومال، بغرض مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي
قتلى وجرحى إثر هجوم بسيارة مفخخة يستهدف فندقا في الصومال... فيديو
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استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، صباح اليوم الأحد، فندقا بمدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم بعد.
وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي، عبر تويتر، أن "هجوما إرهابيا بسيارة انتحارية استهدف فندقا شهيرا في جوهر عاصمة ولاية هيرشابيل الصومالية، اليوم الأحد".
وأضاف أن "هناك خسائر بشرية غير محددة العدد حتى الآن"، مشيرا إلى أن قوات الأمن متواجدة حاليا في مكان الحادث
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أمريكية، منذ سنوات، حركة "الشباب" والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.
يذكر أنه في مايو/أيار، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر إعادة نشر القوات الأمريكية في الصومال
، بغرض مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود.