https://arabic.sputniknews.com/20220717/لابيد-ما-يحدث-مع-السعودية-تطبيع-بالفعل-1065186770.html

لابيد: ما يحدث مع السعودية "تطبيع بالفعل"

لابيد: ما يحدث مع السعودية "تطبيع بالفعل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الخطوات الأخيرة مع السعودية هي "تطبيع بالفعل". 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:31+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

جو بايدن

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تصريحات لابيد جاءت على الرغم من "الرسائل الباردة" من السعودية، التي أوضحت أن "التطبيع مع إسرائيل ممكن فقط بعد تطبيق حل الدولتين"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، عن نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي اختتمت أمس الأول (الجمعة).مع ذلك أشار إلى أن التطبيع "يتقدم بخطى صغيرة"، مضيفا أن زيارة بادين "كانت مهمة ليس فقط لجلب النفط، ولكن أيضا لتعزيز السلام".وأضاف أن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية "خطوة مهمة نحو الاندماج الإسرائيلي في المنطقة"، وأن هذه الخطوة "ستوفر المال والوقت لمواطنينا، وتزيد من التنافسية بين شركات الطيران".وأمس السبت، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إنه "ليس على علم" بأي مناقشات حول تحالف دفاعي إقليمي بين دول الخليج وإسرائيل، مؤكدا أن السعودية لم تشارك في مثل هذه المحادثات.وقال بن فرحان إن القضية لم تُطرح خلال زيارة لبايدن. وأضاف أن قرار الرياض فتح المجال الجوي لم يكن مقدمة لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل أو إجراءات أخرى بشأنها، مشيرا إلى أن بلاده "ملتزمة بالتوصل إلى تفاهم إيجابي مع إيران".من جانبه، قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مقابلة مع "CNN" أنه لم يكن هناك تغيير في موقف المملكة العربية السعودية - وأن التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكنا إلا بعد تنفيذ حل الدولتين.وأمس السبت، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، في ختام جولة شرق أوسطية شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية واستمرت 4 أيام.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزير-الخارجية-السعودي-ينفي-وجود-أي-نقاش-حول-تعاون-عسكري-مع-إسرائيل-1065149431.html

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