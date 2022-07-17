https://arabic.sputniknews.com/20220717/لسبب-غريب-فنانة-عربية-تعتزم-مقاضاة-والدتها-فيديو-1065175938.html
لسبب غريب... فنانة عربية تعتزم مقاضاة والدتها (فيديو)
لسبب غريب... فنانة عربية تعتزم مقاضاة والدتها (فيديو)
كشفت الفنانة الكويتية شمس عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد والدتها بسبب "عدم استشارتها حين أنجبتها". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:51+0000
2022-07-17T09:51+0000
2022-07-17T09:51+0000
منوعات
دعوى
والدة
الكويت
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وظهرت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وهي توجه دعوة لكل محام متمكن للتواصل معها لمباشرة إجراءات القضية وطلب التعويض من والدتها ليس لأنها أنجبتها دون أن تطلب رأيها وحسب، بل لأنها ضربتها.وأضافت أنها ليست مسؤولية عن أي تصرف مشين يصدر منها لأنها ولدت في 28 أبريل/نيسان، وهو تاريخ، كما تقول ولد فيه الدكتاتوريون، على غرار هتلر.وأثارت تصريحات شمس الكويتية انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبروا كلامها عقوقا لوالدتها.وكتبت شهد صالح معلقة عبر تويتر: "المفروض إحنا اللي نرفع الدعوى على الست الوالدة لأنها بلت البشرية".وعلقت أخرى: "كان بإمكانها تكون ترند لو أنها تقدمت بالشكر لوالدتها على إنجابها وستلقى تفاعلا جميلا من الكل، لكنها يبدو أنها إيجت على هذه الدنيا غلط".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, دعوى, والدة, الكويت
لسبب غريب... فنانة عربية تعتزم مقاضاة والدتها (فيديو)
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كشفت الفنانة الكويتية شمس عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد والدتها بسبب "عدم استشارتها حين أنجبتها".
وظهرت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وهي توجه دعوة لكل محام متمكن للتواصل معها لمباشرة إجراءات القضية وطلب التعويض من والدتها ليس لأنها أنجبتها دون أن تطلب رأيها وحسب، بل لأنها ضربتها.
وأضافت أنها ليست مسؤولية عن أي تصرف مشين يصدر منها لأنها ولدت في 28 أبريل/نيسان، وهو تاريخ، كما تقول ولد فيه الدكتاتوريون، على غرار هتلر.
وأثارت تصريحات شمس الكويتية انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبروا كلامها عقوقا لوالدتها.
وكتبت شهد صالح معلقة عبر تويتر: "المفروض إحنا اللي نرفع الدعوى على الست الوالدة لأنها بلت البشرية".
وعلقت أخرى: "كان بإمكانها تكون ترند لو أنها تقدمت بالشكر لوالدتها على إنجابها وستلقى تفاعلا جميلا من الكل، لكنها يبدو أنها إيجت على هذه الدنيا غلط".