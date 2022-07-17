https://arabic.sputniknews.com/20220717/لماذا-سيكون-التعاون-الاقتصادي-هو-الملف-الأبرز-في-زيارة-بن-زايد-غدا-إلى-فرنسا؟--1065176073.html

لماذا سيكون التعاون الاقتصادي هو الملف الأبرز في زيارة بن زايد غدا إلى فرنسا؟

لماذا سيكون التعاون الاقتصادي هو الملف الأبرز في زيارة بن زايد غدا إلى فرنسا؟

يبدأ غدا الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد زيارة رسمية إلى فرنسا، تستغرق عدة أيام. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T09:57+0000

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بحسب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الزيارة فإن الشراكة الاقتصادية، وتعميق التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة منها الطاقة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها، ستكون هي المحاور الأهم في مناقشات بن زايد مع الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.والسؤال: هل ترتكن تلك العلاقات الاقتصادية المزمعة على تاريخ من التعاون يضمن لها الاستمرار، أم أنها تكون من جديد دون رصيد يعزز من فرص نجاحها؟البداية يمكننا رؤيتها من خلال موقع الإمارات على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا، حيث تشير إحصاءات رسمية في العام 2020، إلى أنها تأتي كثالث أكبر دولة في التبادل التجاري مع باريس.ووفقا لتك الإحصاءات أيضا وعلى مستوى الصادرات والواردات تبلغ قيمة الصادرات الفرنسية إلى أبو ظبي 3.1 مليار يورو، فيما سجلت واردات باريس من الإمارات ما يقارب 750 مليون يورو.وفي دبي وأبو ظبي وسائر أنحاء الإمارات تنتشر قرابة 600 شركة فرنسية، يعمل بها حوالي 30 ألف شخص، بينما يعيش في الإمارات أكبر جالية فرنسية في منطقة الخليج، 25000 مواطن فرنسي.وفي مجال الاستثمارات المباشرة وصلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات إلى 2.5 مليار يورو في 2020، بينما تقف الإمارات في المركز الـ35 في جدول المستثمرين الأجانب داخل فرنسا.

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