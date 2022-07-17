عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لماذا-سيكون-التعاون-الاقتصادي-هو-الملف-الأبرز-في-زيارة-بن-زايد-غدا-إلى-فرنسا؟--1065176073.html
لماذا سيكون التعاون الاقتصادي هو الملف الأبرز في زيارة بن زايد غدا إلى فرنسا؟
لماذا سيكون التعاون الاقتصادي هو الملف الأبرز في زيارة بن زايد غدا إلى فرنسا؟
يبدأ غدا الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد زيارة رسمية إلى فرنسا، تستغرق عدة أيام. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:57+0000
2022-07-17T09:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053575505_0:261:3042:1972_1920x0_80_0_0_5a41e28627395292733088cbe61954a4.jpg
بحسب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الزيارة فإن الشراكة الاقتصادية، وتعميق التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة منها الطاقة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها، ستكون هي المحاور الأهم في مناقشات بن زايد مع الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.والسؤال: هل ترتكن تلك العلاقات الاقتصادية المزمعة على تاريخ من التعاون يضمن لها الاستمرار، أم أنها تكون من جديد دون رصيد يعزز من فرص نجاحها؟البداية يمكننا رؤيتها من خلال موقع الإمارات على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا، حيث تشير إحصاءات رسمية في العام 2020، إلى أنها تأتي كثالث أكبر دولة في التبادل التجاري مع باريس.ووفقا لتك الإحصاءات أيضا وعلى مستوى الصادرات والواردات تبلغ قيمة الصادرات الفرنسية إلى أبو ظبي 3.1 مليار يورو، فيما سجلت واردات باريس من الإمارات ما يقارب 750 مليون يورو.وفي دبي وأبو ظبي وسائر أنحاء الإمارات تنتشر قرابة 600 شركة فرنسية، يعمل بها حوالي 30 ألف شخص، بينما يعيش في الإمارات أكبر جالية فرنسية في منطقة الخليج، 25000 مواطن فرنسي.وفي مجال الاستثمارات المباشرة وصلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات إلى 2.5 مليار يورو في 2020، بينما تقف الإمارات في المركز الـ35 في جدول المستثمرين الأجانب داخل فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/الإمارات-توقع-عقودا-مع-فرنسا-لشراء-80-مقاتلة-رافال-و12-مروحية-1053504402.html
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تقدم-دعما-عسكريا-عاجلا-لحماية-الإمارات-من-صواريخ-أنصار-الله--1057946680.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053575505_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d73d10584df689be7b1c1bc3cdf6259c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا

لماذا سيكون التعاون الاقتصادي هو الملف الأبرز في زيارة بن زايد غدا إلى فرنسا؟

09:57 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي إكسبو 2020، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegram
يبدأ غدا الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد زيارة رسمية إلى فرنسا، تستغرق عدة أيام.
بحسب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الزيارة فإن الشراكة الاقتصادية، وتعميق التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة منها الطاقة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها، ستكون هي المحاور الأهم في مناقشات بن زايد مع الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
الإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
3 ديسمبر 2021, 09:24 GMT
والسؤال: هل ترتكن تلك العلاقات الاقتصادية المزمعة على تاريخ من التعاون يضمن لها الاستمرار، أم أنها تكون من جديد دون رصيد يعزز من فرص نجاحها؟

الإجابة ربما تتم عبر الإحالة إلى مجموعة من الأرقام في مجالات مختلفة، بحسبان لغة الأرقام أفضل اللغات تعبيرا عن الاقتصاد.

البداية يمكننا رؤيتها من خلال موقع الإمارات على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا، حيث تشير إحصاءات رسمية في العام 2020، إلى أنها تأتي كثالث أكبر دولة في التبادل التجاري مع باريس.
ووفقا لتك الإحصاءات أيضا وعلى مستوى الصادرات والواردات تبلغ قيمة الصادرات الفرنسية إلى أبو ظبي 3.1 مليار يورو، فيما سجلت واردات باريس من الإمارات ما يقارب 750 مليون يورو.
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
4 فبراير, 10:55 GMT
وفي دبي وأبو ظبي وسائر أنحاء الإمارات تنتشر قرابة 600 شركة فرنسية، يعمل بها حوالي 30 ألف شخص، بينما يعيش في الإمارات أكبر جالية فرنسية في منطقة الخليج، 25000 مواطن فرنسي.

والأهم أن الإحصائية تؤكد زيادة عدد تلك الشركات سنويا بطريقة مطردة بواقع 10%.

وفي مجال الاستثمارات المباشرة وصلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات إلى 2.5 مليار يورو في 2020، بينما تقف الإمارات في المركز الـ35 في جدول المستثمرين الأجانب داخل فرنسا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала