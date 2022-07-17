عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/ليبيا-تعلن-استئناف-تصدير-النفط-بعد-توقف-دام-حوالي-3-أشهر-صور-1065186296.html
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور
أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:13+0000
2022-07-17T14:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط". وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر".وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة، قد أعلن في وقت سابق إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد.وأكد أن تحركات المؤسسة ستكون في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق.كما تعهد بأنه "سيتم العمل على إعادة الإنتاج بشكل أفضل من السابق، وسيصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/خبير-زيادة-الإنتاج-النفطي-في-ليبيا-لأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-لن-يكون-قبل-2023-1065164757.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور

14:13 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".
وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".

وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
خبير: زيادة الإنتاج النفطي في ليبيا لأكثر من مليون برميل يوميا لن يكون قبل 2023
أمس, 21:35 GMT
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة، قد أعلن في وقت سابق إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد.
وأكد أن تحركات المؤسسة ستكون في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق.
كما تعهد بأنه "سيتم العمل على إعادة الإنتاج بشكل أفضل من السابق، وسيصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل قريبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала