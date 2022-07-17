https://arabic.sputniknews.com/20220717/ليبيا-تعلن-استئناف-تصدير-النفط-بعد-توقف-دام-حوالي-3-أشهر-صور-1065186296.html
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور
أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:13+0000
2022-07-17T14:13+0000
2022-07-17T14:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط". وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر".وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة، قد أعلن في وقت سابق إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد.وأكد أن تحركات المؤسسة ستكون في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق.كما تعهد بأنه "سيتم العمل على إعادة الإنتاج بشكل أفضل من السابق، وسيصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/خبير-زيادة-الإنتاج-النفطي-في-ليبيا-لأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-لن-يكون-قبل-2023-1065164757.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر... صور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".
وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".
وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر".
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة
، قد أعلن في وقت سابق إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد.
وأكد أن تحركات المؤسسة ستكون في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق.
كما تعهد بأنه "سيتم العمل على إعادة الإنتاج بشكل أفضل من السابق، وسيصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل قريبا.