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مالك عقار في لقاء وفد أممي: حكومة النيل الأزرق لا تسعى لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة
مالك عقار في لقاء وفد أممي: حكومة النيل الأزرق لا تسعى لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T20:52+0000
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والتقى عقار، اليوم الأحد، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) كاردياتا لو ندياي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة.وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أن "الأولوية تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأعلن عقار، "إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادي الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح".وشرح عقار للوفد الأممي جذور الصراع المركب حول الأرض، في الإقليم، والذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، مشددا على الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحات بين المكونات الاجتماعية بالولاية، بناء على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي.وحث عضو المجلس وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مؤكدا أن الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التى خلفها النزاع.ومن جانبه أكد الوفد الأممي التزام بعثة "يونيتامس" بتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع.
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مالك عقار في لقاء وفد أممي: حكومة النيل الأزرق لا تسعى لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة

20:52 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCNEISHرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCNEISH
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين.
والتقى عقار، اليوم الأحد، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) كاردياتا لو ندياي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أن "الأولوية تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأعلن عقار، "إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادي الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح".
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وشرح عقار للوفد الأممي جذور الصراع المركب حول الأرض، في الإقليم، والذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، مشددا على الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحات بين المكونات الاجتماعية بالولاية، بناء على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي.
وحث عضو المجلس وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مؤكدا أن الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التى خلفها النزاع.
ومن جانبه أكد الوفد الأممي التزام بعثة "يونيتامس" بتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع.
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