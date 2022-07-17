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https://arabic.sputniknews.com/20220717/مانشستر-يونايتد-يضم-المدافع-الأرجنتيني-ليساندرو-مارتينيز-1065192695.html
مانشستر يونايتد يضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز
مانشستر يونايتد يضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز
توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع أياكس الهولندي، اليوم الأحد، للحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز، ليصبح بذلك ثالث صفقات النادي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:36+0000
2022-07-17T16:36+0000
مجتمع
رياضة
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وأكد أياكس أن يونايتد سيدفع 57 مليون يورو (57 مليون دولار- 48 مليون جنيه إسترليني) علاوة على 10 ملايين يورو إضافية في شكل مكافآت متعلقة بالأداء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال يونايتد في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز".وأشار إلى أن اللاعب يخضع للفحص الطبي، ويجري إنهاء شروطه الخاصة ومتطلبات تأشيرة دخول المملكة المتحدة. من المقرر أن يجتمع مارتينيز مع مدربه السابق إريك تن هاج في أولد ترافورد.أضاف تين هاج بالفعل لاعب الوسط كريستيان إريكسن والظهير الأيسر تيريل مالاسيا إلى الفريق الذي أنهى منافسات الدوري الإنجليزي في المركز السادس العام الماضي.انتقل مارتينيز إلى أياكس من ديفينسا إي جوستيسيا في وطنه، وفاز بلقبين في الدوري الهولندي، وساعد بطل هولندا في بلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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مانشستر يونايتد يضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز

16:36 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MAURICE VAN STEENالأرجنتيني ليساندرو مارتينيز
الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MAURICE VAN STEEN
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توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع أياكس الهولندي، اليوم الأحد، للحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز، ليصبح بذلك ثالث صفقات النادي الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية.
وأكد أياكس أن يونايتد سيدفع 57 مليون يورو (57 مليون دولار- 48 مليون جنيه إسترليني) علاوة على 10 ملايين يورو إضافية في شكل مكافآت متعلقة بالأداء، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال يونايتد في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز".
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وأشار إلى أن اللاعب يخضع للفحص الطبي، ويجري إنهاء شروطه الخاصة ومتطلبات تأشيرة دخول المملكة المتحدة. من المقرر أن يجتمع مارتينيز مع مدربه السابق إريك تن هاج في أولد ترافورد.
أضاف تين هاج بالفعل لاعب الوسط كريستيان إريكسن والظهير الأيسر تيريل مالاسيا إلى الفريق الذي أنهى منافسات الدوري الإنجليزي في المركز السادس العام الماضي.
انتقل مارتينيز إلى أياكس من ديفينسا إي جوستيسيا في وطنه، وفاز بلقبين في الدوري الهولندي، وساعد بطل هولندا في بلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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