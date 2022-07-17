https://arabic.sputniknews.com/20220717/مجلة-روسيا-تبني-أكبر-غواصات-نووية-وأكثرها-ترويعا-1065167937.html

مجلة: روسيا تبني أكبر غواصات نووية وأكثرها ترويعا

مجلة: روسيا تبني أكبر غواصات نووية وأكثرها ترويعا

لم يتم بناء أكبر غواصات في العالم في أحواض بناء السفن الأمريكية، ولكن في السوفيتية. يمكن أن تدمر الغواصة التي تعود إلى الحرب الباردة ما يصل إلى 200 هدف برؤوس... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T05:42+0000

2022-07-17T05:42+0000

2022-07-17T05:42+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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كان من المفترض أن تكون غواصة أكولا، أو الغواصة من المشروع 941 كما كان يُطلق عليها أثناء التطوير، العمود الفقري لقوة الردع النووية البحرية السوفيتية. علم الاتحاد السوفيتي ببناء أسطول كامل من حاملات الصواريخ النووية من طراز أوهايو في الولايات المتحدة، بطول 172 مترًا وبها 192 رأسًا نوويًا. قررت القيادة السوفيتية أن البلاد بحاجة إلى غواصتها الخاصة كرد فعل على التهديد الوشيك، لذلك ولدت الغواصة "القرش".صُممت "أكولا" لإطلاق صواريخ من مسافة قصيرة من الاتحاد السوفيتي، مما سمح لها بالعمل شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تحميها الطائرات والبحرية السوفيتية. لذلك، تم بناء الغواصة بهيكل مقوى لاختراق الجليد القطبي القوي. كان بإمكانها الطفو بين الجليد، بالإضافة إلى زوج من المراوح المحمية من الجليد.كما تم تطوير صاروخ جديد نووي من طراز R-39 للغواصة، كان له مدى كافٍ لضرب الولايات المتحدة من معاقل القطب الشمالي. كان صاروخا باليستيا ضخما من ثلاث مراحل بطول 16 مترا ووزن 48 طنا. مع مدى إطلاق يبلغ 8.3 ألف كيلومتر، يمكن أن يصل الصاروخ R-39 إلى أي هدف في الولايات المتحدة القارية، حسب مجلة ناتشونال إنترست.كان طول الغواصة 173 مترا، أي أنها كانت أطول بمتر واحد فقط من حاملة الصواريخ الأمريكية. يبلغ عرض هيكل أوهايو 13 مترًا، بينما يبلغ عرض القرش 23 مترًا. هذا ضروري لاستيعاب الصواريخ وللطفو. نتيجة لذلك، وُلدت غواصة تبلغ إزاحتها 48 ألف طن، وهو ضعف الإزاحة تحت الماء في أوهايو.تم وضع صواريخ R-39 في صفين من 10 صوامع إطلاق لكل منهما. على عكس الغواصات الصاروخية الأخرى، تم وضع الألغام أمام المقصورة، وهذا هو السبب في أن القرش لها مظهر غير عادي. يمكن لهذه الغواصة العملاقة الإبحار بسرعة تبلغ 22 عقدة فوق الماء، وتحت الماء 27 عقدة، والتي تم توفيرها بواسطة مفاعلين نوويين OKB-650.قلة من الناس يعرفون عن وجود غواصات مشروع 941 أكولا. لم تكن لتكتسب شعبية واسعة لولا رواية The Hunt for Red October. كان هذا الكتاب، الذي نُشر في عام 1984، العمل الأول للمتحمّس العسكري توم كلانسي. تحدث كلانسي فيه عن غواصة معدلة من مشروع أكولا تسمى أكتوبر الأحمر حاول قائدها وطاقمها الذين خاب أملهم من النظام السوفيتي الفرار إلى الولايات المتحدة.كانت أكتوبر الأحمر من أكبر الغواصات، حيث كانت تحتوي على 26 قاذفة صاروخية بدلاً من 20. كما تم تجهيزها بمحرك نفاث منخفض الضوضاء، والذي سمح نظريًا، كما يكتب المؤلف، بالاقتراب بهدوء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وسحقه وبالتالي تدمير واشنطن. في رواية "أكتوبر الأحمر" تظهر كسلاح الضربة الأولى. وصف المؤلف الغواصة بأنه كنز تقني كانت البحرية الأمريكية تحلم بوضع يدها عليها.مرت 32 سنة على نشر الكتاب، وتُستخدم المحركات النفاثة المائية اليوم في الغواصات حول العالم. يتم تثبيتها على الغواصة البريطانية من طراز Astyut وعلى الغواصة الهجومية الأمريكية من طراز فرجينيا. تُستخدم هذه المحركات أيضًا في غواصات بوري الروسية، التي تم إنشاؤها بعد الحرب الباردة وأصبحت من نواح كثيرة خليفة أكولا. هذا مثال آخر على كيفية تحول الخيال إلى حقيقة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, سلاح روسيا