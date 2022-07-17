https://arabic.sputniknews.com/20220717/محظوظ-بريطاني-مقيم-في-الإمارات-يفوز-بـ-10-ملايين-درهم--1065178756.html

"محظوظ".. بريطاني مقيم في الإمارات يفوز بـ 10 ملايين درهم

"محظوظ".. بريطاني مقيم في الإمارات يفوز بـ 10 ملايين درهم

فاز مواطن بريطاني يدعى ريس، مقيم في الإمارات العربية المتحدة، بسحب قيمته 10 ملايين درهم إماراتي، (2722496.00 دولار أمريكي) والمعروف باسم سحب "محظوظ"، الذي تشرف... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T11:30+0000

2022-07-17T11:30+0000

2022-07-17T11:30+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، عبر ريس البالغ من العمر 26 عاما، والذي يعمل كمدير لإحدى صالات الألعاب الرياضية، عن سعادته بهذا الفوز الذي وصفه بانه غير متوقع، مؤكدا أنه جاء بمثابة هدية لحفل زواجه الذي من المزمع أن يكون قريبا وفقا لتأكيده.وقال: "هذه دون أدنى شك الهدية الأروع والأكثر سخاءً والتي يمكن أن يحلم بها أي شخصين مقبلين على الزواج، فأنا أقيم في دولة الإمارات منذ أربع سنوات، وأشارك بانتظام في سحب (محظوظ) الأسبوعي منذ ديسمبر 2020، ولطالما أبقيت آمالي عالية للفوز، وها أنا ذا اليوم أحقق الحلم بالتتويج بالجائزة الكبرى والفوز بـ 10 ملايين درهم".وعن كيفية علمه بالخبر قال ريس: "دخلت إلى موقع محظوظ الإلكتروني، حوالي الساعة الحادية عشرة مساء ليلة السحب للتحقق من النتائج، لأكتشف حينها أن الأرقام الفائزة تتطابق مع الأرقام التي اخترتها، لأسارع إلى التحقق من حسابي الخاص على الموقع وأكتشف المفاجئة السعيدة".وفيما قدم سحب "محظوظ" على مدار هذه المدة أكثر من 250 مليون درهم كجوائز مالية، يمكن المشاركة فيه عن طريق شراء عبوة مياه مقابل 35 درهم من خلال موقعه الإلكتروني حيث تمنح كل عبوة مياه فرصة مشاركة واحدة في السحب الكبير، والذي تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيه 10 ملايين درهم إماراتي، وتبلغ الجائزة الثانية مليون درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20181024/ملياردير-جائزة-اكبر-يانصيب-تاريخ-1036267923.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم