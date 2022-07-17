https://arabic.sputniknews.com/20220717/محمد-العلي-زيارة-بايدن-لم-تحقق-كامل-أهدافها-وسياسات-واشنطن-موضع-مراقبة-من-الحلفاء-1065182753.html

محمد العلي: زيارة بايدن لم تحقق كامل أهدافها وسياسات واشنطن موضع مراقبة من الحلفاء

محمد العلي: زيارة بايدن لم تحقق كامل أهدافها وسياسات واشنطن موضع مراقبة من الحلفاء

قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات، إن قمة جدة للأمن والتنمية، حققت عدداً من الأهداف التي عُقدت من أجلها. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T12:54+0000

2022-07-17T12:54+0000

2022-07-17T12:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

الدول العربية

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنّ النتائج التي تمخضت عنها القمة، وعبر عنها بيانها الختامي والبيان المشترك السعودي-الأمريكي والتصريحات التي تلت لقاءات القادة العرب بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة، تبدو دون الطموح أو التوقعات.ويرى العلي أن القمة أحدثت اختراقاً مهماً في العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة، بالنظر إلى حالة الفتور وعدم الثقة التي عانتها مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على أن تنعقد القمة الأمريكية-الخليجية بشكل سنوي مجدداً، كما كانت في عهد الرئيس أوباما.مكاسب القمةوبشأن المكاسب التي حققتها القمة أوضح أن الجانب الأمريكي ضمن خلال القمة استقرار أسعار الطاقة، حيث حصل بايدن على التزام بضخ النفط في الأسواق لشهري يوليو وأغسطس بنسبة تزيد على 50% عما كان مخططاً له.وفيما يتعلق باليمن يرى الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات، أن التزام السعودية بتمديد الهدنة وتعزيزها أيضا ضمن مكاسب القمة، خاصة أن بايدن استخدم هذه القضايا لتبرير زيارته للسعودية، بعد ما تعرض له من انتقادات داخل بلاده.ولفت إلى أن بايدن لم يحصل على كل ما يريد، إذ لم يكن هناك أي حديث، لا في البيان الختامي لقمة جدة ولا في الكلمات التي ألقيت، عن تشكيل تحالف إقليمي أو "ناتو" أوسطي من الدول العربية وإسرائيل ضد إيران.كما لم يكن هناك أيضاً أي إشارة إلى توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية لتشمل السعودية، والتي أكد بايدن ومستشاروه عدة مرات أنها في صلب أهداف الزيارة، كذلك لم تحصل الولايات المتحدة على ما كانت تطمح إليه من تأييد عربي لموقفها تجاه أوكرانيا.ماذا حققت الدول العربية من القمة؟وبحسب العلي فإن الدول العربية حققت عدداً من الأهداف التي كانت تسعى إليها من وراء القمة؛ خاصة أن حضور بايدن الذي كان يرفض من قبل زيارة السعودية، يعد بحد ذاته هدفاً مهماً، وهو اعتراف من قبل واشنطن بأهمية دول الخليج للمصالح الأمريكية واستراتيجيتها في المنطقة وخارجها.وحصلت الدول العربية على التزام صريح من بايدن بعدم التخلي عن المنطقة والتزامه بضمان الأمن فيها وتعزيز التعاون مع دولها في المجالات المختلفة، وتعهد أيضاً باستمرار الضغط على إيران وعدم السماح بامتلاكها أسلحة نووية، وفقا لـ "العلي".في المجمل وبحسب العلي تبدو الأهداف التي تحققت على أهميتها دون الطموح؛ خاصة أن ما نص عليه البيان الختامي لم يخرج عن إطار الالتزامات العامة التي دائماً ما يتم التأكيد عليها، ما يعني أن تطبيقها على أرض الواقع غير مضمون.وماذا بعد؟وبشأن السيناريوهات المرتقبة أوضح العلي أن واشنطن أدركت بوضوح أهمية دول الخليج العربي خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط عامة لمصالحها الاستراتيجية، وبالتالي فمن المتوقع أن تغير واشنطن من نهجها الرامي إلى الانسحاب من المنطقة، والحفاظ على علاقاتها القوية مع دولها.ورغم الخطوات التي تباينت أهميتها تظل أزمة الثقة لدى دول المنطقة قائمة في الجانب الأمريكي، حيث برهنت واشنطن في الأزمات الكبرى أنها يمكن أن تتخلى عن دول المنطقة، كما حدث مع البحرين ومصر خلال أحداث ما يسمى الربيع العربي.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد زار السعودية أول أمس الجمعة، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز لدى وصوله المملكة أمير مكة، خالد الفيصل، والذي قام بتوديعه عند مغادرته أمس السبت.

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