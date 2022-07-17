https://arabic.sputniknews.com/20220717/محمد-دياب-ترشح-فارس-القمر-لجوائز-إيمي-أمر-متوقع-1065192391.html

محمد دياب: ترشح "فارس القمر" لجوائز إيمي أمر متوقع

محمد دياب: ترشح "فارس القمر" لجوائز إيمي أمر متوقع

قال محمد دياب، المخرج المصري، اليوم الأحد، إن ترشح مسلسل "Moon Knight" (فارس القمر)، للفوز بجوائز إيمي في 8 فئات هو أمر متوقع. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T16:41+0000

2022-07-17T16:41+0000

2022-07-17T16:41+0000

أخبار الفنانين في مصر

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محمد دياب

مجتمع

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وفي حوار مع صحيفة الشرق، اليوم الأحد، أعرب دياب عن سعادته البالغة بعد ترشح مسلسل "Moon Knight" للفوز بجوائز إيمي في 8 فئات، كونه قد بذل مجهود كبير في هذا العمل، متوقعا الفوز بجوائز إيمي، بل والترشح لحصد المزيد من الجوائز المختلفة.ومن الفئات المرشح لها مسلسل "فارس القمر" للفوز بجوائز إيمي العالمية "التمثيل، والتصوير، والأكشن، والملابس، والصوت، والموسيقى التصويرية للفنان هشام نزيه".وأكد المخرج المصري أن ترشح المسلسل للفوز بجوائز إيمي يعد بمثابة "تقدير مستحق لطاقم العمل، مقابل الجهود التي بذلت في الكواليس"، بدعوى أن المسلسل العالمي قد حقق "مشاهدات مرتفعة جدا منذ بداية عرضه، وما حدث نقلة كبيرة بالنسبة لي، وحينما نفذت هذا المشروع كنت أعرف أنني أمام فرصة ضخمة يجب استغلالها".وشدد محمد دياب على أن لديه الكثير من المشاريع والخطط، لكنه لم يستقر على أي منها، حتى الآن، معربا عن آمله بدخول "هوليوود"، وتنفيذ أكثر من مشروع عالمي يوازي نجاح مسلسل "Moon Knight"، مشيدا في الوقت نفسه بالموسيقار المصري هشام نزيه، الذي قام بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "فارس القمر".وأشار دياب إلى أن "الموسيقى التصويرية التي قدمها هشام نزيه، حازت على إعجاب الكثير، على رأسهم رئيس شركة مارفل، الذي طالبه بتجديد التعاون في المشروع المقبل".ويذكر أن مسلسل "Moon Knight فارس القمر" مكون من 6 حلقات فقط، وهو من بطولة إيثان هاوك وأوسكار إسحاق، وتأليف جيرمي سلاتر، ومن إخراج المصري محمد دياب، والأمريكيين جاستن بنسون وآرون مورهيد.وتدور أحداث المسلسل حول "أوسكار إسحاق" البطل، الذي يعاني صراعات داخلية وفصاما في الشخصية، ومن خلال الأحداث يواجه البطل لغزا يتعلق بالآلهة المصرية القديمة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/مشاركة-مصرية-في-أحدث-مسلسلات-منصة-ديزني--1056678206.html

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أخبار الفنانين في مصر, مصر, محمد دياب, مجتمع