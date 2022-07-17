https://arabic.sputniknews.com/20220717/مديرية-مكافحة-الإرهاب-بكردستان-مقتل-5-في-قصف-تركي-على-محافظة-نينوى-العراقية-1065193235.html
مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية
مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية
قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T17:14+0000
2022-07-17T17:14+0000
2022-07-17T17:14+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار الخليج
العراق
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101958/71/1019587159_0:54:2835:1649_1920x0_80_0_0_fc1ab7b836f065997be642971993d314.jpg
وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن "خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".وأضاف البيان أن "معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة".وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-3-مدنيين-على-الأقل-في-قصف-جوي-بواسطة-طائرة-مسيرة-شمالي-العراق-1065186738.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101958/71/1019587159_544:0:2835:1718_1920x0_80_0_0_4866763eebcf02f730f02ba3cb1a4fdc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الخليج , العراق, أخبار تركيا اليوم
مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية
تابعنا عبر
قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن "خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".
وأضاف البيان أن "معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة".
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.