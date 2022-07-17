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https://arabic.sputniknews.com/20220717/مديرية-مكافحة-الإرهاب-بكردستان-مقتل-5-في-قصف-تركي-على-محافظة-نينوى-العراقية-1065193235.html
مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية
مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية
قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T17:14+0000
2022-07-17T17:14+0000
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وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن "خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".وأضاف البيان أن "معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة".وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-3-مدنيين-على-الأقل-في-قصف-جوي-بواسطة-طائرة-مسيرة-شمالي-العراق-1065186738.html
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مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان: مقتل 5 في قصف تركي على محافظة نينوى العراقية

17:14 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agencyمروحية تركية
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agency
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قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف تركي على محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن "خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".
وأضاف البيان أن "معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة".
مصيف في مدينة عقرة في محافظة نينوى، شمال االعراق 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة شمالي العراق
14:27 GMT
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
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