https://arabic.sputniknews.com/20220717/مراسل-سبوتنيك-الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-لتفريق-متظاهرين-بالقرب-من-القصر-الجمهوري-1065183672.html

مراسل "سبوتنيك": الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق متظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري

مراسل "سبوتنيك": الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق متظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفرقة عشرات المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية في وسط الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T13:16+0000

2022-07-17T13:16+0000

2022-07-17T13:16+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

القنابل المسيلة للدموع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059770804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78eed2aa221ab6c55491cabc5ffc4f6e.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية دون مشاركة المكون العسكري، وذلك بمحيط محطة شروني وسط الخرطوم (القريبة من القصر الجمهوري)".وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القوات العسكرية انتشرت في العاصمة صباح الاحد.ووضعت السلطات كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسدّ الطرق الرئيسية المؤدية لمقر الجيش السوداني، المكان المعتاد للتظاهرات.وتم استئناف التجمّعات في عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، فيما يتطلّع الناشطون إلى إعادة إطلاق حراكهم الأحد.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/انتشار-أمني-في-الخرطوم-قبل-تظاهرات-للمعارضة-1065180834.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, القنابل المسيلة للدموع