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مسؤول إسرائيلي: رئيس الأركان حلق فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى البحرين في مارس الماضي
مسؤول إسرائيلي: رئيس الأركان حلق فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى البحرين في مارس الماضي
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طار فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:08+0000
2022-07-17T12:08+0000
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وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني الإسرائيلي i24NEWS ، أكد المسؤول العسكري الإسرائيلي أن الجنرال كوخافي قد طار في شهر مارس/آذار الماضي فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى المنامة.كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت،أول أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق الأوسطية، التي انتهت، أمس السبت، 16 من يوليو/تموز، زار بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, العالم العربي

مسؤول إسرائيلي: رئيس الأركان حلق فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى البحرين في مارس الماضي

12:08 GMT 17.07.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Str/HO
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طار فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى البحرين قبل 4 أشهر.
وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني الإسرائيلي i24NEWS ، أكد المسؤول العسكري الإسرائيلي أن الجنرال كوخافي قد طار في شهر مارس/آذار الماضي فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى المنامة.
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أمس, 17:59 GMT
كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت،أول أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته الشرق الأوسطية، التي انتهت، أمس السبت، 16 من يوليو/تموز، زار بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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