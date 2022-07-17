https://arabic.sputniknews.com/20220717/مسؤول-إيراني-كأس-العالم-لكرة-القدم-أفضل-فرصة-لتطوير-التعاون-مع-قطر-1065179404.html
مسؤول إيراني: كأس العالم لكرة القدم أفضل فرصة لتطوير التعاون مع قطر
مسؤول إيراني: كأس العالم لكرة القدم أفضل فرصة لتطوير التعاون مع قطر
قال محمد علي فرحناكيان، أمين اللجنة المشتركة للتعاون الإيراني القطري، اليوم الأحد، إن حدث كأس العالم لكرة القدم 2022 يعد أفضل فرصة لتطوير التعاون الثنائي بين... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:35+0000
2022-07-17T11:35+0000
2022-07-17T11:35+0000
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ونقلت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، عن علي فرحناكيان، إشارته إلى تكثيف الرحلات الجوية المجدولة بين البلدين خلال منافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.وأكد المسؤول الإيراني أنه تم التوصل إلى تسهيلات جيدة بالشؤون القنصلية والفيزا والتأشيرات، من أجل إصدار سمات دخول متعددة وبالمطار لجمهور المونديال بهدف السفر إلى إيران.وأشار أمين اللجنة المشتركة للتعاون الإيراني القطري إلى افتتاح مركز تجاري إيراني في العاصمة القطرية الدوحة، في وقت يجري التوصل إلى عقود جيدة للصادرات الإيرانية اليومية للسوق القطرية لتأمين احتياجات الحدث الرياضي.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزارة-الرياضة-الإيرانية-تدشن-قسما-خاصا-بمونديال-قطر-2022-1061424010.html
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أخبار العالم العربي, قطر, إيران, بطولة كأس العالم 2022
مسؤول إيراني: كأس العالم لكرة القدم أفضل فرصة لتطوير التعاون مع قطر
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قال محمد علي فرحناكيان، أمين اللجنة المشتركة للتعاون الإيراني القطري، اليوم الأحد، إن حدث كأس العالم لكرة القدم 2022 يعد أفضل فرصة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
ونقلت وكالة
فارس، ظهر اليوم الأحد، عن علي فرحناكيان، إشارته إلى تكثيف الرحلات الجوية المجدولة بين البلدين خلال منافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.
وأكد المسؤول الإيراني أنه تم التوصل إلى تسهيلات جيدة بالشؤون القنصلية والفيزا والتأشيرات، من أجل إصدار سمات دخول متعددة وبالمطار لجمهور المونديال بهدف السفر إلى إيران.
وأشار أمين اللجنة المشتركة للتعاون الإيراني القطري إلى افتتاح مركز تجاري إيراني في العاصمة القطرية الدوحة، في وقت يجري التوصل إلى عقود جيدة للصادرات الإيرانية اليومية للسوق القطرية لتأمين احتياجات الحدث الرياضي.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر
، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر:
"بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".
ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران
تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر
بين البلدين.