https://arabic.sputniknews.com/20220717/مستشار-مكتب-زيلينسكي-يهدد-بقصف-جسر-شبه-جزيرة-القرم-1065166034.html
مستشار مكتب زيلينسكي يهدد بقصف جسر شبه جزيرة القرم
مستشار مكتب زيلينسكي يهدد بقصف جسر شبه جزيرة القرم
هدد أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب زيلينسكي، بقصف جسر شبه جزيرة القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T00:09+0000
2022-07-17T00:09+0000
2022-07-17T00:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو –سبوتنيك. وقال أريستوفيتش، "سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته فور ظهور أول إمكانية تقنية".يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
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شبه جزيرة القرم الروسية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية
مستشار مكتب زيلينسكي يهدد بقصف جسر شبه جزيرة القرم
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هدد أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب زيلينسكي، بقصف جسر شبه جزيرة القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".
موسكو –سبوتنيك. وقال أريستوفيتش، "سيصبح الجسر على الفور هدفا
يمكن مهاجمته فور ظهور أول إمكانية تقنية".
وأضاف، "إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضي أوكرانيا، وبالمناسبة جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".
يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.