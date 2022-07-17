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https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-أمني-نشاط-ملحوظ-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1065192210.html
مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأحد، بأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد نشاطا ملحوظا وبعض التحركات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:25+0000
2022-07-17T16:25+0000
لبنان
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر، قوله إن "قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون حتى جسر نبع الخرار".وأضاف المصدر أن "عناصر الدورية كانوا يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".وأوضح أن ذلك "كان يتم بالتزامن مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا إلى موقع تلة الرياق".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان في وقت سابق بـ"الرد" على أفعال "حزب الله" اللبناني.وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-لبنان-بـرد-مزلزل-على-أفعال-حزب-الله-1065008663.html
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لبنان, إسرائيل

مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

16:25 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأحد، بأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد نشاطا ملحوظا وبعض التحركات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر، قوله إن "قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون حتى جسر نبع الخرار".
وأضاف المصدر أن "عناصر الدورية كانوا يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".
وأوضح أن ذلك "كان يتم بالتزامن مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا إلى موقع تلة الرياق".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بـ"رد مزلزل" على أفعال "حزب الله"
13 يوليو, 06:25 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان في وقت سابق بـ"الرد" على أفعال "حزب الله" اللبناني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.
وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".
وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
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