https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-أمني-نشاط-ملحوظ-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1065192210.html
مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأحد، بأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد نشاطا ملحوظا وبعض التحركات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:25+0000
2022-07-17T16:25+0000
2022-07-17T16:25+0000
لبنان
إسرائيل
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر، قوله إن "قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون حتى جسر نبع الخرار".وأضاف المصدر أن "عناصر الدورية كانوا يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".وأوضح أن ذلك "كان يتم بالتزامن مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا إلى موقع تلة الرياق".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان في وقت سابق بـ"الرد" على أفعال "حزب الله" اللبناني.وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-لبنان-بـرد-مزلزل-على-أفعال-حزب-الله-1065008663.html
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لبنان, إسرائيل
مصدر أمني: نشاط ملحوظ للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأحد، بأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد نشاطا ملحوظا وبعض التحركات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر، قوله
إن "قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون حتى جسر نبع الخرار".
وأضاف المصدر أن "عناصر الدورية كانوا يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".
وأوضح أن ذلك "كان يتم بالتزامن مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا إلى موقع تلة الرياق".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان في وقت سابق بـ"الرد" على أفعال "حزب الله" اللبناني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار
كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.
وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".
وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي
بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404
، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.