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https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-3-مدنيين-على-الأقل-في-قصف-جوي-بواسطة-طائرة-مسيرة-شمالي-العراق-1065186738.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة شمالي العراق
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة شمالي العراق
أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة قد تكون تركية في نينوى شمالي العراق. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T14:27+0000
2022-07-17T14:27+0000
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مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة شمالي العراق

14:27 GMT 17.07.2022
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أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة قد تكون تركية في نينوى شمالي العراق.
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