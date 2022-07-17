https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصرع-4-أفراد-جراء-تحطم-مروحية-كانت-تساعد-في-إطفاء-حريق-في-إحدى-الغابات-بأمريكا-1065185301.html
مصرع 4 أفراد جراء تحطم مروحية كانت تساعد في إطفاء حريق في إحدى الغابات بأمريكا
مصرع 4 أفراد جراء تحطم مروحية كانت تساعد في إطفاء حريق في إحدى الغابات بأمريكا
لقى 4 أشخاص مصرعهم عندما سقطت مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:49+0000
2022-07-17T13:49+0000
2022-07-17T13:49+0000
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وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو في بيان عبر حسابه بتويتر، إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر".وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.وأوضحت "كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا".وأكدت الشرطة أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.
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مصرع 4 أفراد جراء تحطم مروحية كانت تساعد في إطفاء حريق في إحدى الغابات بأمريكا
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لقى 4 أشخاص مصرعهم عندما سقطت مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.
وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو في بيان عبر حسابه بتويتر، إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر".
وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.
وتابعت "لا معلومات عن وجود ناجين".
وأوضحت "كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا".
وأكدت الشرطة أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.