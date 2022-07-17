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مصر... إيقاف تنفيذ حبس رئيس نادي الزمالك بتهمة سب رئيس الأهلي
مصر... إيقاف تنفيذ حبس رئيس نادي الزمالك بتهمة سب رئيس الأهلي
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية، اليوم الأحد، بإيقاف حُكم حبس رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، سنة، فى الدعوى المقامة من رئيس النادى الأهلى، محمود... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:09+0000
2022-07-17T13:09+0000
أخبار الزمالك اليوم
نادي الأهلي
محمود الخطيب
مرتضى منصور
مصر
مجتمع
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وذكر الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الأحد، أنه تم إيقاف تنفيذ حبس رئيس نادي الزمالك بتهمة سب رئيس الأهلي بسبب اتهامه بالسب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد الموقع أن المحكمة المصرية قد أيدت غرامة 10 آلاف جنيه بحق مرتضى منصور.ويذكر أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة سبق أن قضت بحبس رئيس نادي الزمالك سنة حضوريا، بتهمة سب رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب.ويذكر أن محمود الخطيب قد اتهم رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم بدعوى رقم 45 سنة 2022، ضد المستشار مرتضى منصور.وشملت أوراق دعوى الخطيب ضد منصور 12 مقطعا مرئيا لرئيس الزمالك، احتوت على عبارات سب وقذف لرئيس النادي الأهلي وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/حكم-بالحبس-ضد-مرتضى-منصور-لاتهامه-بسب-الخطيب-1061675307.html
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أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, محمود الخطيب, مرتضى منصور, مصر, مجتمع

مصر... إيقاف تنفيذ حبس رئيس نادي الزمالك بتهمة سب رئيس الأهلي

13:09 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / ELMER MAGALLANESرئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / ELMER MAGALLANES
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قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية، اليوم الأحد، بإيقاف حُكم حبس رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، سنة، فى الدعوى المقامة من رئيس النادى الأهلى، محمود الخطيب.
وذكر الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الأحد، أنه تم إيقاف تنفيذ حبس رئيس نادي الزمالك بتهمة سب رئيس الأهلي بسبب اتهامه بالسب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب
27 أبريل, 14:44 GMT
وأكد الموقع أن المحكمة المصرية قد أيدت غرامة 10 آلاف جنيه بحق مرتضى منصور.
ويذكر أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة سبق أن قضت بحبس رئيس نادي الزمالك سنة حضوريا، بتهمة سب رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب.
ويذكر أن محمود الخطيب قد اتهم رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم بدعوى رقم 45 سنة 2022، ضد المستشار مرتضى منصور.
وشملت أوراق دعوى الخطيب ضد منصور 12 مقطعا مرئيا لرئيس الزمالك، احتوت على عبارات سب وقذف لرئيس النادي الأهلي وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي.
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