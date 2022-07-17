https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصر-ترد-على-مواجهتها-نقصا-واختفاء-في-السلع-الغذائية-بسبب-الأزمة-العالمية-1065177954.html
مصر ترد على مواجهتها نقصا واختفاء في السلع الغذائية بسبب الأزمة العالمية
مصر ترد على مواجهتها نقصا واختفاء في السلع الغذائية بسبب الأزمة العالمية
أكدت وزارة التموين والتجارية الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن مواجهة البلاد لأزمات نقص أو اختفاء... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:07+0000
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وشددت على "توافر السلع بكافة أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى "قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق"، لافتة إلى"العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية"، بحسب البيان الرسمي.وفي الشهر الماضي، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن احتياطي بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي من 5 إلى 7 أشهر حتى نهاية العام الحالي.
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مصر ترد على مواجهتها نقصا واختفاء في السلع الغذائية بسبب الأزمة العالمية
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أكدت وزارة التموين والتجارية الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن مواجهة البلاد لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية، جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
وشددت على "توافر السلع بكافة أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى "قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق"، لافتة إلى"العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية"، بحسب البيان الرسمي.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن احتياطي بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي من 5 إلى 7 أشهر
حتى نهاية العام الحالي.