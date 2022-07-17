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https://arabic.sputniknews.com/20220717/ملصقات-مهرجان-جرش-في-الأردن-تثير-جدلا-واسعا-وتحرك-فوري-من-المسؤولين-1065174253.html
ملصقات مهرجان "جرش" في الأردن تثير جدلا واسعا... وتحرك فوري من المسؤولين
ملصقات مهرجان "جرش" في الأردن تثير جدلا واسعا... وتحرك فوري من المسؤولين
أثارت الملصقات الدعائية للفنانين المشاركين في النسخة الـ36 من مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في ‏الأردن جدلا واسعا، وذلك بعد ساعات من طرحها على مواقع التواصل... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:04+0000
2022-07-17T09:04+0000
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وعبّر العديد من المواطنين في الأردن عن استيائهم من تصميم الملصقات، واعتبروها بدائية وغير احترافية، ولا تليق بمهرجان بحجم "جرش".وفي أول تحرك على الجدل المثار، أكد المدير التنفيذي لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون، مازن قعوار، في تصريحات لوكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، أنه سيتم تعديل تصاميم صور الفنانين المشاركين في المهرجان خلال 48 ساعة.ومن المقرر أن يقام مهرجان "جرش" للثقافة والفنون الـ36 في الفترة من 28 يوليو/ تموز الجاري وحتى 6 أغسطس/ آب المقبل.ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن في العالم العربي، مثل الفنان المصري، تامر حسني، والفنان اللبناني، مروان خوري.
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أخبار الأردن, مجتمع, منوعات

ملصقات مهرجان "جرش" في الأردن تثير جدلا واسعا... وتحرك فوري من المسؤولين

09:04 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / AMER HILABIالفنان المصري تامر حسني
الفنان المصري تامر حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الفنان المصري تامر حسني
© AFP 2022 / AMER HILABI
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أثارت الملصقات الدعائية للفنانين المشاركين في النسخة الـ36 من مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في ‏الأردن جدلا واسعا، وذلك بعد ساعات من طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.‏
وعبّر العديد من المواطنين في الأردن عن استيائهم من تصميم الملصقات، واعتبروها بدائية وغير احترافية، ولا تليق بمهرجان بحجم "جرش".
وفي أول تحرك على الجدل المثار، أكد المدير التنفيذي لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون، مازن قعوار، في تصريحات لوكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، أنه سيتم تعديل تصاميم صور الفنانين المشاركين في المهرجان خلال 48 ساعة.
ومن المقرر أن يقام مهرجان "جرش" للثقافة والفنون الـ36 في الفترة من 28 يوليو/ تموز الجاري وحتى 6 أغسطس/ آب المقبل.
ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن في العالم العربي، مثل الفنان المصري، تامر حسني، والفنان اللبناني، مروان خوري.
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