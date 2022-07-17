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https://arabic.sputniknews.com/20220717/من-الذي-يلدغه-البعوض-أكثر-من-غيره؟-خبيرة-توضح-1065168231.html
من الذي يلدغه البعوض أكثر من غيره؟... خبيرة توضح
من الذي يلدغه البعوض أكثر من غيره؟... خبيرة توضح
يعاني الكثير من الأشخاص أكثر من غيرهم في فصل الصيف من لدغ البعوض لهم. تفسر طبيبة روسية سبب تعرض هذه الفئة أكثر من غيرها للدغات البعوض. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T05:51+0000
2022-07-17T05:52+0000
الصحة
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وبحسب رئيسة قسم الأطفال في عيادة MEDSI، إيلينا أندروسوفا، إن السبب وراء ذلك يعود لدرجة حرارة الجسم والرائحة الخاصة لكل فرد.وأوضحت أن "البكتيريا الدقيقة لكل الناس مختلفة، لذا فإن نسبة المواد ذات الرائحة التي تنتجها الميكروبات تختلف باختلاف الأشخاص، وستكون الرائحة الكلية مختلفة أيضا".ونبهت في الوقت ذاته إلى أن هناك نوعا معينا البعوض ينجذب إلى أصحاب فصيلة الدم الأولى (O)، مؤكدة في الوقت نفسه إلى أنه حتى الآن لا توجد بيانات حول تفضيل البعوض لأشخاص من جنس ولون معينين.
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الصحة

من الذي يلدغه البعوض أكثر من غيره؟... خبيرة توضح

05:51 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 05:52 GMT 17.07.2022)
© Photo / CCلدغة البعوض
لدغة البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Photo / CC
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يعاني الكثير من الأشخاص أكثر من غيرهم في فصل الصيف من لدغ البعوض لهم. تفسر طبيبة روسية سبب تعرض هذه الفئة أكثر من غيرها للدغات البعوض.
وبحسب رئيسة قسم الأطفال في عيادة MEDSI، إيلينا أندروسوفا، إن السبب وراء ذلك يعود لدرجة حرارة الجسم والرائحة الخاصة لكل فرد.

ووفقا للطبيبة فإن تكوين البكتيريا الدقيقة وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الجسم "يرشدان" البعوض، وكلما ارتفعت هذه النسبة زادت جاذبية الضحية.

وأوضحت أن "البكتيريا الدقيقة لكل الناس مختلفة، لذا فإن نسبة المواد ذات الرائحة التي تنتجها الميكروبات تختلف باختلاف الأشخاص، وستكون الرائحة الكلية مختلفة أيضا".
ونبهت في الوقت ذاته إلى أن هناك نوعا معينا البعوض ينجذب إلى أصحاب فصيلة الدم الأولى (O)، مؤكدة في الوقت نفسه إلى أنه حتى الآن لا توجد بيانات حول تفضيل البعوض لأشخاص من جنس ولون معينين.
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