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https://arabic.sputniknews.com/20220717/ميداليات-وشهادات-تقدير-عدة-لسوريا-خلال-معسكر-للمعلوماتية-في-روسيا-1065193600.html
ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا
ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا
ذكرت هيئة التميز والإبداع السورية أن فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية أحرز عدة ميداليات في المعسكر التدريبي الذي نظمته المدرسة الدولية للمعلوماتية... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:58+0000
2022-07-17T16:58+0000
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وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة السورية "سانا"، قالت الهيئة: إن "فريق الأولمبياد السوري نجح بإحراز ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في مسابقة الماراثون البرمجي وميدالية فضية لكامل الفريق في مسابقة التتابع البرمجي بينما حقق كل أعضاء الفريق 5 شهادات تقدير في مسابقة البرمجة التنافسية وحقق الفريق السوري المركز الثاني في برمجة الروبوت".وتميز المعسكر بتعدد أشكال التدريب والمسابقات في البرمجة ضمن مسارات (الرياضيات والبرمجة التنافسية والتتابع والماراثون والبرمجة العامة وبرمجة الروبوت).
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, رياضة

ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا

16:58 GMT 17.07.2022
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العلم الروسي و السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Алексей Мальгавко
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ذكرت هيئة التميز والإبداع السورية أن فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية أحرز عدة ميداليات في المعسكر التدريبي الذي نظمته المدرسة الدولية للمعلوماتية لليافعين في روسيا عن بعد.
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة السورية "سانا"، قالت الهيئة: إن "فريق الأولمبياد السوري نجح بإحراز ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في مسابقة الماراثون البرمجي وميدالية فضية لكامل الفريق في مسابقة التتابع البرمجي بينما حقق كل أعضاء الفريق 5 شهادات تقدير في مسابقة البرمجة التنافسية وحقق الفريق السوري المركز الثاني في برمجة الروبوت".
وتميز المعسكر بتعدد أشكال التدريب والمسابقات في البرمجة ضمن مسارات (الرياضيات والبرمجة التنافسية والتتابع والماراثون والبرمجة العامة وبرمجة الروبوت).
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