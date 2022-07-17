https://arabic.sputniknews.com/20220717/ميداليات-وشهادات-تقدير-عدة-لسوريا-خلال-معسكر-للمعلوماتية-في-روسيا-1065193600.html
ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا
ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا
ذكرت هيئة التميز والإبداع السورية أن فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية أحرز عدة ميداليات في المعسكر التدريبي الذي نظمته المدرسة الدولية للمعلوماتية... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:58+0000
2022-07-17T16:58+0000
2022-07-17T16:58+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103182/49/1031824953_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_8a828307ff215df2239e79cbeb6b3015.jpg
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة السورية "سانا"، قالت الهيئة: إن "فريق الأولمبياد السوري نجح بإحراز ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في مسابقة الماراثون البرمجي وميدالية فضية لكامل الفريق في مسابقة التتابع البرمجي بينما حقق كل أعضاء الفريق 5 شهادات تقدير في مسابقة البرمجة التنافسية وحقق الفريق السوري المركز الثاني في برمجة الروبوت".وتميز المعسكر بتعدد أشكال التدريب والمسابقات في البرمجة ضمن مسارات (الرياضيات والبرمجة التنافسية والتتابع والماراثون والبرمجة العامة وبرمجة الروبوت).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103182/49/1031824953_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e9fc9f22914d42099e65d59f7988f08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, رياضة
ميداليات وشهادات تقدير عدة لسوريا خلال معسكر للمعلوماتية في روسيا
تابعنا عبر
ذكرت هيئة التميز والإبداع السورية أن فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية أحرز عدة ميداليات في المعسكر التدريبي الذي نظمته المدرسة الدولية للمعلوماتية لليافعين في روسيا عن بعد.
وبحسب البيان
الذي نقلته الوكالة السورية "سانا"، قالت الهيئة: إن "فريق الأولمبياد السوري نجح بإحراز ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في مسابقة الماراثون البرمجي وميدالية فضية لكامل الفريق في مسابقة التتابع البرمجي بينما حقق كل أعضاء الفريق 5 شهادات تقدير في مسابقة البرمجة التنافسية وحقق الفريق السوري المركز الثاني في برمجة الروبوت".
وتميز المعسكر بتعدد أشكال التدريب والمسابقات في البرمجة ضمن مسارات (الرياضيات والبرمجة التنافسية والتتابع والماراثون والبرمجة العامة وبرمجة الروبوت).