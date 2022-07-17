https://arabic.sputniknews.com/20220717/ميدفيديف-المصالح-العميقة-لدول-الغرب-هي-احتواء-روسيا-1065181898.html
ميدفيديف: المصالح العميقة لدول الغرب هي احتواء روسيا
ميدفيديف: المصالح العميقة لدول الغرب هي احتواء روسيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن المصالح العميقة لدول الغرب تكمن في احتواء روسيا وهذا مفهوم لديهم لا يتغير من سنة إلى أخرى. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:45+0000
2022-07-17T12:45+0000
2022-07-17T12:45+0000
روسيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وتحدث ميدفيديف خلال لقاء مع المحاربين القدماء في الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "إن المصالح العميقة للولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية، في رأيهم، هي تقييد تطور روسيا قدر الإمكان. وفي بعض النواحي يحسدوننا على قدراتنا، وفي بعض النواحي هم ربما يخافون منا لكن الأهم من ذلك لديهم هذه المهمة التي لا تتغير من سنة إلى أخرى وتنتقل من حكومة إلى أخرى".مضيفا قوله: "هناك الكثير من الأسباب التاريخية، هنا، لن أغوص في هذه الفروق الدقيقة الآن. المشكلة هي أنه حتى اليوم، فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا، ما يسمى بالغرب الجماعي أو العالم الغربي ينتهج سياسة الحد من تنميتنا".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
ميدفيديف: المصالح العميقة لدول الغرب هي احتواء روسيا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن المصالح العميقة لدول الغرب تكمن في احتواء روسيا وهذا مفهوم لديهم لا يتغير من سنة إلى أخرى.
وتحدث ميدفيديف خلال لقاء مع المحاربين القدماء في الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "إن المصالح العميقة للولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية، في رأيهم، هي تقييد تطور
روسيا قدر الإمكان. وفي بعض النواحي يحسدوننا على قدراتنا، وفي بعض النواحي هم ربما يخافون منا لكن الأهم من ذلك لديهم هذه المهمة التي لا تتغير من سنة إلى أخرى وتنتقل من حكومة إلى أخرى".
مشيرا إلى أن تاريخ علاقات روسيا مع عدد من الدول الكبرى صعب للغاية، فقد كانت هذه الدول حليفة خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهائها حرفيا مباشرة، بدأ الحلفاء الغربيون في اتباع مسار ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
مضيفا قوله: "هناك الكثير من الأسباب التاريخية، هنا، لن أغوص في هذه الفروق الدقيقة الآن. المشكلة هي أنه حتى اليوم، فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا، ما يسمى بالغرب الجماعي أو العالم الغربي ينتهج سياسة الحد من تنميتنا".