عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/ناد-روسي-يسخر-من-رونالدو-ويرفض-ضمه-1065168364.html
ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه
ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه
سخر ناد روسي من الوضع الذي يمر فيه نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي يرغب بالرحيل عن فريقه الإنجليزي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:14+0000
2022-07-17T06:14+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062276902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cd293b66dbcb9d1d5ceec5ddab9428a.jpg
يرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة ليشارك بدوري الأبطال، بعد عدم تأهل ناديه الحالي للعب في البطولة في الموسم القادم.إلى أن مهمة رونالدو صاحب الـ37 عاما لا تبدو سهلة في العثور على فريق جديد مشارك بدوري الأبطال.ليستغل نادي سبارتاك موسكو الواقعة ساخرا من رونالدو معلنا رفض ضمه، من خلال تغريدة، حملت عنوان "الألم مرة أخرى، ولكن ليس لنا هذه المرة"، وجاء في التغريدة كما لو أن رونالد أرسل تحية للنادي الروسي الذي سريعا أجابه بـ"لا"، متبعا التغريدة بتغريدة سابقة، أرسل فيها النادي الروسي ترحيبا بالأرجنتيني ميسي، في وقت خروجه من برشلونة، ليرد اللاعب سريعا بالإجابة بـ"لا".وكان رونالدو قد حضر إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وكان وقتها قد تبقى له عام واحد فقط على نهاية عقده مع نادي "السيدة العجوز"، وحسب تقارير صحفية أوروبية يريد اللاعب صاحب الـ37 عامًا فعل الشيء ذاته مع يونايتد، إذ إن عقده ينتهي مع الفريق في يونيو/ حزيران 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062276902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b607285d8230b2bf923230a50b589727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه

06:14 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تابعنا عبرTelegram
سخر ناد روسي من الوضع الذي يمر فيه نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي يرغب بالرحيل عن فريقه الإنجليزي.
يرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة ليشارك بدوري الأبطال، بعد عدم تأهل ناديه الحالي للعب في البطولة في الموسم القادم.
إلى أن مهمة رونالدو صاحب الـ37 عاما لا تبدو سهلة في العثور على فريق جديد مشارك بدوري الأبطال.
ليستغل نادي سبارتاك موسكو الواقعة ساخرا من رونالدو معلنا رفض ضمه، من خلال تغريدة، حملت عنوان "الألم مرة أخرى، ولكن ليس لنا هذه المرة"، وجاء في التغريدة كما لو أن رونالد أرسل تحية للنادي الروسي الذي سريعا أجابه بـ"لا"، متبعا التغريدة بتغريدة سابقة، أرسل فيها النادي الروسي ترحيبا بالأرجنتيني ميسي، في وقت خروجه من برشلونة، ليرد اللاعب سريعا بالإجابة بـ"لا".
وكان رونالدو قد حضر إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وكان وقتها قد تبقى له عام واحد فقط على نهاية عقده مع نادي "السيدة العجوز"، وحسب تقارير صحفية أوروبية يريد اللاعب صاحب الـ37 عامًا فعل الشيء ذاته مع يونايتد، إذ إن عقده ينتهي مع الفريق في يونيو/ حزيران 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала