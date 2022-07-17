https://arabic.sputniknews.com/20220717/ناد-روسي-يسخر-من-رونالدو-ويرفض-ضمه-1065168364.html
ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه
ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه
سخر ناد روسي من الوضع الذي يمر فيه نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي يرغب بالرحيل عن فريقه الإنجليزي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:14+0000
2022-07-17T06:14+0000
2022-07-17T06:14+0000
رياضة
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يرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة ليشارك بدوري الأبطال، بعد عدم تأهل ناديه الحالي للعب في البطولة في الموسم القادم.إلى أن مهمة رونالدو صاحب الـ37 عاما لا تبدو سهلة في العثور على فريق جديد مشارك بدوري الأبطال.ليستغل نادي سبارتاك موسكو الواقعة ساخرا من رونالدو معلنا رفض ضمه، من خلال تغريدة، حملت عنوان "الألم مرة أخرى، ولكن ليس لنا هذه المرة"، وجاء في التغريدة كما لو أن رونالد أرسل تحية للنادي الروسي الذي سريعا أجابه بـ"لا"، متبعا التغريدة بتغريدة سابقة، أرسل فيها النادي الروسي ترحيبا بالأرجنتيني ميسي، في وقت خروجه من برشلونة، ليرد اللاعب سريعا بالإجابة بـ"لا".وكان رونالدو قد حضر إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وكان وقتها قد تبقى له عام واحد فقط على نهاية عقده مع نادي "السيدة العجوز"، وحسب تقارير صحفية أوروبية يريد اللاعب صاحب الـ37 عامًا فعل الشيء ذاته مع يونايتد، إذ إن عقده ينتهي مع الفريق في يونيو/ حزيران 2023.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ناد روسي يسخر من رونالدو ويرفض ضمه
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سخر ناد روسي من الوضع الذي يمر فيه نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي يرغب بالرحيل عن فريقه الإنجليزي.
يرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة ليشارك بدوري الأبطال، بعد عدم تأهل ناديه
الحالي للعب في البطولة في الموسم القادم.
إلى أن مهمة رونالدو صاحب الـ37 عاما لا تبدو سهلة في العثور على فريق جديد مشارك بدوري الأبطال.
ليستغل نادي سبارتاك موسكو الواقعة ساخرا من رونالدو معلنا رفض ضمه، من خلال تغريدة، حملت عنوان "الألم مرة أخرى، ولكن ليس لنا هذه المرة"، وجاء في التغريدة كما لو أن رونالد أرسل تحية للنادي الروسي الذي سريعا أجابه بـ"لا"، متبعا التغريدة بتغريدة سابقة، أرسل فيها النادي الروسي ترحيبا بالأرجنتيني ميسي، في وقت خروجه من برشلونة، ليرد اللاعب سريعا بالإجابة بـ"لا".
وكان رونالدو قد حضر إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وكان وقتها قد تبقى له عام واحد فقط على نهاية عقده مع نادي "السيدة العجوز"، وحسب تقارير صحفية أوروبية يريد اللاعب صاحب الـ37 عامًا فعل الشيء ذاته مع يونايتد، إذ إن عقده ينتهي مع الفريق في يونيو/ حزيران 2023.