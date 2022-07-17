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https://arabic.sputniknews.com/20220717/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يجتمع-بنظيره-الأمريكي-في-واشنطن-الأسبوع-المقبل-1065184448.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يجتمع بنظيره الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يجتمع بنظيره الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل
أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، سيزور واشنطن ‏الأسبوع المقبل، ويلتقي هناك نظيره الأمريكي، لويد أوستن.‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:30+0000
2022-07-17T13:30+0000
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وقال مسؤولون في سيئول، اليوم الأحد، إن الوزيرين اتفقا على إجراء محادثات في العاصمة الأمريكية، لمناقشة التحالف الثنائي، والوضع الدفاعي المشترك ضد كوريا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".ويخطط وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، للقاء نظيره الأمريكي، لويد أوستن، عندما يزور واشنطن، من أجل حضور حفل تكريس لجدار إحياء ذكرى في النصب التذكاري لقدامى المحاربين في كوريا، والمقرر عقده في 27 يوليو/ تموز الجاري.ولفت المسؤولون في سيئول إلى أن هذه هي المناقشة الشخصية الثانية بين وزيري الدفاع خلال شهر تقريبا، بعد اجتماعهم على هامش منتدى الأمن في سنغافورة.ومن المتوقع أن يناقش وزراء دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا كيفية تعزيز موقفهم الدفاعي المشترك، والردع الموسع ضد التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية.وذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية أجرت مع أمريكا في الأسبوع الماضي أول مناورات جوية مشتركة، والتي شملت مقاتلات الشبح من طراز "إف-35 أ"، وسط مخاوف بشأن استعداد بيونغ يانغ لتجربتها النووية السابعة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يجتمع بنظيره الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل

13:30 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMANوزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، سيزور واشنطن ‏الأسبوع المقبل، ويلتقي هناك نظيره الأمريكي، لويد أوستن.‏
وقال مسؤولون في سيئول، اليوم الأحد، إن الوزيرين اتفقا على إجراء محادثات في العاصمة الأمريكية، لمناقشة التحالف الثنائي، والوضع الدفاعي المشترك ضد كوريا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
ويخطط وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، للقاء نظيره الأمريكي، لويد أوستن، عندما يزور واشنطن، من أجل حضور حفل تكريس لجدار إحياء ذكرى في النصب التذكاري لقدامى المحاربين في كوريا، والمقرر عقده في 27 يوليو/ تموز الجاري.
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ولفت المسؤولون في سيئول إلى أن هذه هي المناقشة الشخصية الثانية بين وزيري الدفاع خلال شهر تقريبا، بعد اجتماعهم على هامش منتدى الأمن في سنغافورة.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا كيفية تعزيز موقفهم الدفاعي المشترك، والردع الموسع ضد التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية أجرت مع أمريكا في الأسبوع الماضي أول مناورات جوية مشتركة، والتي شملت مقاتلات الشبح من طراز "إف-35 أ"، وسط مخاوف بشأن استعداد بيونغ يانغ لتجربتها النووية السابعة.
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