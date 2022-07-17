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https://arabic.sputniknews.com/20220717/وزير-خارجية-فنلندا-لا-تصاعد-في-التوتر-مع-روسيا-بشأن-انضمام-هلسينكي-للناتو-1065199461.html
وزير خارجية فنلندا: لا تصاعد في التوتر مع روسيا بشأن انضمام هلسينكي للناتو
وزير خارجية فنلندا: لا تصاعد في التوتر مع روسيا بشأن انضمام هلسينكي للناتو
أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أنه لا زيادة في التوتر في العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بانضمام هلسينكي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T19:40+0000
2022-07-17T19:40+0000
روسيا
فنلندا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "حدودنا - 800 ميل بين روسيا وفنلندا - تعمل بشكل طبيعي. لا يوجد توتر إضافي بين فنلندا وروسيا".وأضاف: "ما نفهمه هو أنهم في الوقت الحالي يركزون بشدة على أوكرانيا".وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ومن جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قبل ذلك، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/وكالات-من-أجل-انضمامها-إلى-الناتو-السويد-تقدم-أكرادا-يقطنون-فيها-كبش-فداء-لتركيا--1065181352.html
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روسيا, فنلندا

وزير خارجية فنلندا: لا تصاعد في التوتر مع روسيا بشأن انضمام هلسينكي للناتو

19:40 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
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أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أنه لا زيادة في التوتر في العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بانضمام هلسينكي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "حدودنا - 800 ميل بين روسيا وفنلندا - تعمل بشكل طبيعي. لا يوجد توتر إضافي بين فنلندا وروسيا".
وأضاف: "ما نفهمه هو أنهم في الوقت الحالي يركزون بشدة على أوكرانيا".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
وكالات: من أجل انضمامها إلى الناتو.. السويد تقدم أكرادا يقيمون فيها "كبش فداء" لتركيا"
12:42 GMT
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ومن جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قبل ذلك، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
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