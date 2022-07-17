https://arabic.sputniknews.com/20220717/وزير-خارجية-فنلندا-لا-تصاعد-في-التوتر-مع-روسيا-بشأن-انضمام-هلسينكي-للناتو-1065199461.html

وزير خارجية فنلندا: لا تصاعد في التوتر مع روسيا بشأن انضمام هلسينكي للناتو

وزير خارجية فنلندا: لا تصاعد في التوتر مع روسيا بشأن انضمام هلسينكي للناتو

أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أنه لا زيادة في التوتر في العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بانضمام هلسينكي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T19:40+0000

2022-07-17T19:40+0000

2022-07-17T19:40+0000

روسيا

فنلندا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "حدودنا - 800 ميل بين روسيا وفنلندا - تعمل بشكل طبيعي. لا يوجد توتر إضافي بين فنلندا وروسيا".وأضاف: "ما نفهمه هو أنهم في الوقت الحالي يركزون بشدة على أوكرانيا".وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ومن جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قبل ذلك، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/وكالات-من-أجل-انضمامها-إلى-الناتو-السويد-تقدم-أكرادا-يقطنون-فيها-كبش-فداء-لتركيا--1065181352.html

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