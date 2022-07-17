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وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
وجه أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الشيعي على السيستاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخريجين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:58+0000
2022-07-17T08:58+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصافي خلال حفل تخرج جماعي نظمته العتبة العباسية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وعبر الصافي عن مخاوفه من هجرة العقول العراقية "الطيبة والنيرة" إلى خارج البلد، قائلا: "أخشى من ذلك فهذا البلد له حق علينا جميعا".وحث الصافي على ضرورة تحمل ظروف البلد والسعي لتغيير هذه الظروف نحو الأفضل.ودعا الجهات الحكومية إلى "الاهتمام بالخريجين والسعي الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية".وقال وكيل المرجعية إن "العراق لا يبنيه إلا أهله"، مؤكدا أن "العراق سيبنى بكل مجالاته العلمية والطبية والاقتصادية والإدارية عبر هذه الكفاءات".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخطوط-الجوية-العراقية-توضح-حقيقة-امتناعها-عن-نقل-مسافرين-للصين-1065171682.html
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أخبار العراق اليوم

وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية

08:58 GMT 17.07.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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وجه أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الشيعي على السيستاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخريجين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصافي خلال حفل تخرج جماعي نظمته العتبة العباسية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الخطوط الجوية العراقية توضح حقيقة امتناعها عن نقل مسافرين للصين
07:52 GMT
وعبر الصافي عن مخاوفه من هجرة العقول العراقية "الطيبة والنيرة" إلى خارج البلد، قائلا: "أخشى من ذلك فهذا البلد له حق علينا جميعا".
وحث الصافي على ضرورة تحمل ظروف البلد والسعي لتغيير هذه الظروف نحو الأفضل.
ودعا الجهات الحكومية إلى "الاهتمام بالخريجين والسعي الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية".
وقال وكيل المرجعية إن "العراق لا يبنيه إلا أهله"، مؤكدا أن "العراق سيبنى بكل مجالاته العلمية والطبية والاقتصادية والإدارية عبر هذه الكفاءات".
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