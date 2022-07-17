https://arabic.sputniknews.com/20220717/وكيل-السيستاني-يحذر-من-خطر-هجرة-العقول-العراقية-1065173844.html
وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
وجه أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الشيعي على السيستاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخريجين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:58+0000
2022-07-17T08:58+0000
2022-07-17T08:58+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصافي خلال حفل تخرج جماعي نظمته العتبة العباسية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وعبر الصافي عن مخاوفه من هجرة العقول العراقية "الطيبة والنيرة" إلى خارج البلد، قائلا: "أخشى من ذلك فهذا البلد له حق علينا جميعا".وحث الصافي على ضرورة تحمل ظروف البلد والسعي لتغيير هذه الظروف نحو الأفضل.ودعا الجهات الحكومية إلى "الاهتمام بالخريجين والسعي الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية".وقال وكيل المرجعية إن "العراق لا يبنيه إلا أهله"، مؤكدا أن "العراق سيبنى بكل مجالاته العلمية والطبية والاقتصادية والإدارية عبر هذه الكفاءات".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الخطوط-الجوية-العراقية-توضح-حقيقة-امتناعها-عن-نقل-مسافرين-للصين-1065171682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وكيل السيستاني يحذر من خطر هجرة العقول العراقية
تابعنا عبر
وجه أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الشيعي على السيستاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخريجين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصافي خلال حفل تخرج جماعي نظمته العتبة العباسية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وعبر الصافي عن مخاوفه من هجرة العقول العراقية "الطيبة والنيرة" إلى خارج البلد، قائلا: "أخشى من ذلك فهذا البلد له حق علينا جميعا".
وحث الصافي على ضرورة تحمل ظروف البلد والسعي لتغيير هذه الظروف نحو الأفضل.
ودعا الجهات الحكومية إلى "الاهتمام بالخريجين والسعي الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية".
وقال وكيل المرجعية إن "العراق لا يبنيه إلا أهله"، مؤكدا أن "العراق سيبنى بكل مجالاته العلمية والطبية والاقتصادية والإدارية عبر هذه الكفاءات".