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جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، متسائلا عن ماذا فعل بايدن في فلسطين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:10+0000
2022-07-17T16:10+0000
جو بايدن
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وقال جنبلاط، عبر حسابه على تويتر، "ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى أنه مضى رسميا على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه "لم يستطع لفظ اسم شيرين أبو عاقلة صحيحا وقال عن الدولة إنها للبحث لاحقا".وتابع: "بايدن قدم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء، رفعا للعتب بعد أن استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة الفلسطينية".والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قادماً من مدينة القدس.وبدأ عباس اجتماعه مع بايدن، فور وصوله، وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الفلسطيني: "إنَّ مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية، ويجب حل قضايا الوضع الدائم ومنها قضية اللاجئين والسبيل لذلك يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".
الولايات المتحدة الأمريكية
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان

جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية

16:10 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، متسائلا عن ماذا فعل بايدن في فلسطين.
وقال جنبلاط، عبر حسابه على تويتر، "ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى أنه مضى رسميا على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه "لم يستطع لفظ اسم شيرين أبو عاقلة صحيحا وقال عن الدولة إنها للبحث لاحقا".
وتابع: "بايدن قدم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء، رفعا للعتب بعد أن استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة الفلسطينية".
والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قادماً من مدينة القدس.
وبدأ عباس اجتماعه مع بايدن، فور وصوله، وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الفلسطيني: "إنَّ مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية، ويجب حل قضايا الوضع الدائم ومنها قضية اللاجئين والسبيل لذلك يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".
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