https://arabic.sputniknews.com/20220717/-جنبلاط-بايدن-وقع-رسميا-على-وثيقة-وفاة-الدولة-الفلسطينية-1065191486.html
جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، متسائلا عن ماذا فعل بايدن في فلسطين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:10+0000
2022-07-17T16:10+0000
2022-07-17T16:10+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065086524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a39e95c4f3a535350d9cd00654606f9.jpg
وقال جنبلاط، عبر حسابه على تويتر، "ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى أنه مضى رسميا على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه "لم يستطع لفظ اسم شيرين أبو عاقلة صحيحا وقال عن الدولة إنها للبحث لاحقا".وتابع: "بايدن قدم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء، رفعا للعتب بعد أن استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة الفلسطينية".والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قادماً من مدينة القدس.وبدأ عباس اجتماعه مع بايدن، فور وصوله، وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الفلسطيني: "إنَّ مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية، ويجب حل قضايا الوضع الدائم ومنها قضية اللاجئين والسبيل لذلك يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065086524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b78fb6226f1e75cfb7a4ab3ec15adc1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
تابعنا عبر
علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، متسائلا عن ماذا فعل بايدن في فلسطين.
وقال جنبلاط، عبر حسابه على تويتر، "ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى أنه مضى رسميا على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه "لم يستطع لفظ اسم شيرين أبو عاقلة صحيحا وقال عن الدولة إنها للبحث لاحقا".
وتابع: "بايدن قدم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء، رفعا للعتب بعد أن استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة الفلسطينية".
والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين
، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قادماً من مدينة القدس.
وبدأ عباس اجتماعه مع بايدن، فور وصوله، وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الفلسطيني
: "إنَّ مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية، ويجب حل قضايا الوضع الدائم ومنها قضية اللاجئين والسبيل لذلك يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".