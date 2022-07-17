لليوم الخامس.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شمالي المغرب.. فيديوهات
© Sputnikالحرائق بمنطقة العرائش المغربية
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تتواصل جهود فرق الإنقاذ المغربية، لمكافحة الحرائق التي تلتهم الأخضر واليابس شمالي البلاد، لليوم الخامس على التوالي وأتت على المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية.
توصف الحرائق التي اندلعت منذ أيام في إقليم العرائش وزان وتطوان وتازة المجاورة، بأنها الأضخم في تاريخ البلاد.
"حتى الطائرات تطفئ خمس دقائق ثم تذهب إلى مكان آخر ... يا سكان الساحل لنضع أدينا ببعض" هكذا ناشد هذا المواطن المغربي 🇲🇦 وهو يكافح انتشار الحرائق باستعمال ما تيسر له من الوسائل#الحرب_الروسية_الاوكرانية#الجزائر #حرائق_المغرب— مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) July 17, 2022
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وحتى أمس السبت ووفق معطيات رسمية، بلغت المساحات المتضررة في العرائش نحو 4600 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، وفي تطوان 220 هكتارا، وفي وزان 400 هكتار، بحسب موقع "هسبريس".
أجهزة الإطفاء المغربية تواصل مكافحة حرائق الغابات#المغرب#شاهد_سكاي pic.twitter.com/yIAA3UZn1o— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 17, 2022
#تيوو حرائق مهولة بين #العرائش و #طنجة— L'affranchi (@LAffranchi54) July 14, 2022
#المغرب pic.twitter.com/q2e3WHEJhf
وتسببت النيران في تسجيل حالة وفاة واحدة، وإجلاء 1325 أسرة من 19 قرية وفق مصادر محلية.
15 يوليو, 12:05 GMT
ولم يتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، لكن ارتفاع الحرارة التي اقتربت من 45 درجة مئوية وهبوب الرياح القوية كانا عاملين سرّعا من انتشار ألسنة اللهب.
ويطالب المتضررون في تلك المناطق من الدولة المغربية تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء خسارة المحاصيل والماشية والمساكن، حيث أصبح الكثيرون منهم بلا مأوى.
وتأتي حرائق الغابات في المغرب في وقت تندلع فيه العديد من الحرائق في غابات دول جنوب أوروبا بما في ذلك البرتغال واليونان وفرنسا وإسبانيا.