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لليوم الخامس.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شمالي المغرب.. فيديوهات
لليوم الخامس.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شمالي المغرب.. فيديوهات
تتواصل جهود فرق الإنقاذ المغربية، لمكافحة الحرائق التي تلتهم الأخضر واليابس شمالي البلاد، لليوم الخامس على التوالي وأتت على المنازل والمحاصيل الزراعية... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:08+0000
2022-07-17T16:08+0000
أخبار المغرب اليوم
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توصف الحرائق التي اندلعت منذ أيام في إقليم العرائش وزان وتطوان وتازة المجاورة، بأنها الأضخم في تاريخ البلاد.وحتى أمس السبت ووفق معطيات رسمية، بلغت المساحات المتضررة في العرائش نحو 4600 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، وفي تطوان 220 هكتارا، وفي وزان 400 هكتار، بحسب موقع "هسبريس".وتسببت النيران في تسجيل حالة وفاة واحدة، وإجلاء 1325 أسرة من 19 قرية وفق مصادر محلية.ولم يتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، لكن ارتفاع الحرارة التي اقتربت من 45 درجة مئوية وهبوب الرياح القوية كانا عاملين سرّعا من انتشار ألسنة اللهب.ويطالب المتضررون في تلك المناطق من الدولة المغربية تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء خسارة المحاصيل والماشية والمساكن، حيث أصبح الكثيرون منهم بلا مأوى.وتأتي حرائق الغابات في المغرب في وقت تندلع فيه العديد من الحرائق في غابات دول جنوب أوروبا بما في ذلك البرتغال واليونان وفرنسا وإسبانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-خسائر-الحرائق-بمنطقة-العرائش-صور-1065092900.html
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أخبار المغرب اليوم

لليوم الخامس.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شمالي المغرب.. فيديوهات

16:08 GMT 17.07.2022
© Sputnikالحرائق بمنطقة العرائش المغربية
الحرائق بمنطقة العرائش المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik
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تتواصل جهود فرق الإنقاذ المغربية، لمكافحة الحرائق التي تلتهم الأخضر واليابس شمالي البلاد، لليوم الخامس على التوالي وأتت على المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية.
توصف الحرائق التي اندلعت منذ أيام في إقليم العرائش وزان وتطوان وتازة المجاورة، بأنها الأضخم في تاريخ البلاد.
وحتى أمس السبت ووفق معطيات رسمية، بلغت المساحات المتضررة في العرائش نحو 4600 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، وفي تطوان 220 هكتارا، وفي وزان 400 هكتار، بحسب موقع "هسبريس".
وتسببت النيران في تسجيل حالة وفاة واحدة، وإجلاء 1325 أسرة من 19 قرية وفق مصادر محلية.
الحرائق بمنطقة العرائش المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم خسائر الحرائق بمنطقة العرائش... صور
15 يوليو, 12:05 GMT
ولم يتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، لكن ارتفاع الحرارة التي اقتربت من 45 درجة مئوية وهبوب الرياح القوية كانا عاملين سرّعا من انتشار ألسنة اللهب.
ويطالب المتضررون في تلك المناطق من الدولة المغربية تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء خسارة المحاصيل والماشية والمساكن، حيث أصبح الكثيرون منهم بلا مأوى.
وتأتي حرائق الغابات في المغرب في وقت تندلع فيه العديد من الحرائق في غابات دول جنوب أوروبا بما في ذلك البرتغال واليونان وفرنسا وإسبانيا.
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