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https://arabic.sputniknews.com/20220717/-وزارة-الدفاع-الأوزبكية-تنفي-المعلومات-المتعلقة-بقصف-أراضي-البلاد-من-أفغانستان-1065194985.html
وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان
وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الأحد، أن المعلومات حول إطلاق الصواريخ على أراضي أوزبكستان من أفغانستان غير صحيحة، مؤكدة أن الوضع على الحدود... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T17:45+0000
2022-07-17T17:45+0000
العالم
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وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم الصاروخي الثالث المزعوم على أراضي أوزبكستان من أفغانستان، هذه المعلومات خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق".وبحسب الوكالة، فإن حدود الدولة بين أوزبكستان وأفغانستان يسيطر عليها الجيش الأوزبكي بالكامل، والوضع مستقر.في وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأوزبكية أنه في 5 يوليو/تموز سقطت خمسة صواريخ على أراضي الجمهورية، وأضافت أنه يفترض أنها قادمة من أفغانستان، مشيرة لعدم وقوع إصابات أو تدمير.
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العالم

وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان

17:45 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة من أوزبكستان خلال "بياثلون الدبابات 2020" في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي "أرميا 2020" والألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)
القوات المسلحة من أوزبكستان خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الأحد، أن المعلومات حول إطلاق الصواريخ على أراضي أوزبكستان من أفغانستان غير صحيحة، مؤكدة أن الوضع على الحدود الأوزبكية الأفغانية لا يزال مستقرا.
وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم الصاروخي الثالث المزعوم على أراضي أوزبكستان من أفغانستان، هذه المعلومات خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق".
وبحسب الوكالة، فإن حدود الدولة بين أوزبكستان وأفغانستان يسيطر عليها الجيش الأوزبكي بالكامل، والوضع مستقر.
في وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأوزبكية أنه في 5 يوليو/تموز سقطت خمسة صواريخ على أراضي الجمهورية، وأضافت أنه يفترض أنها قادمة من أفغانستان، مشيرة لعدم وقوع إصابات أو تدمير.
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