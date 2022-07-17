https://arabic.sputniknews.com/20220717/-وزارة-الدفاع-الأوزبكية-تنفي-المعلومات-المتعلقة-بقصف-أراضي-البلاد-من-أفغانستان-1065194985.html
وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان
وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الأحد، أن المعلومات حول إطلاق الصواريخ على أراضي أوزبكستان من أفغانستان غير صحيحة، مؤكدة أن الوضع على الحدود... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T17:45+0000
2022-07-17T17:45+0000
2022-07-17T17:45+0000
العالم
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وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم الصاروخي الثالث المزعوم على أراضي أوزبكستان من أفغانستان، هذه المعلومات خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق".وبحسب الوكالة، فإن حدود الدولة بين أوزبكستان وأفغانستان يسيطر عليها الجيش الأوزبكي بالكامل، والوضع مستقر.في وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأوزبكية أنه في 5 يوليو/تموز سقطت خمسة صواريخ على أراضي الجمهورية، وأضافت أنه يفترض أنها قادمة من أفغانستان، مشيرة لعدم وقوع إصابات أو تدمير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الدفاع الأوزبكية تنفي المعلومات المتعلقة بقصف أراضي البلاد من أفغانستان
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ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الأحد، أن المعلومات حول إطلاق الصواريخ على أراضي أوزبكستان من أفغانستان غير صحيحة، مؤكدة أن الوضع على الحدود الأوزبكية الأفغانية لا يزال مستقرا.
وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم الصاروخي الثالث المزعوم على أراضي أوزبكستان من أفغانستان، هذه المعلومات خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق".
وبحسب الوكالة، فإن حدود الدولة بين أوزبكستان وأفغانستان يسيطر عليها الجيش الأوزبكي بالكامل، والوضع مستقر.
في وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأوزبكية أنه في 5 يوليو/تموز سقطت خمسة صواريخ على أراضي الجمهورية، وأضافت أنه يفترض أنها قادمة من أفغانستان، مشيرة لعدم وقوع إصابات أو تدمير.