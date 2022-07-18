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أبو الغيط: الممارسات الإسرائيلية تهدد بإشعال صراعات دينية في القدس
أبو الغيط: الممارسات الإسرائيلية تهدد بإشعال صراعات دينية في القدس
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن الممارسات الإسرائيلية تهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة في مدينة القدس المحتلة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:39+0000
2022-07-18T12:39+0000
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أحمد أبو الغيط
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جاء هذا خلال مباحثات أجراها مع فادي الهدمي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، ظهر اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن المباحثات تناولت أوضاع مدينة القدس.وأشار إلى أن المباحثات تأتي "في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال".وقدم الوزير الفلسطيني، عرضا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة في التضييق على الوجود الفلسطيني بالقدس وحصاره بالمستوطنات.وأشار إلى الجهود الإسرائيلية التي تهدف لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا من خلال تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.في المقابل، عبر أبو الغيط عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه.وأكد على أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا ومعنويا.وشدد على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، محذرا من أن "ممارسات الاحتلال في المدينة تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة".
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آخر أخبار القدس الأن, أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: الممارسات الإسرائيلية تهدد بإشعال صراعات دينية في القدس

12:39 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن الممارسات الإسرائيلية تهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة في مدينة القدس المحتلة.
جاء هذا خلال مباحثات أجراها مع فادي الهدمي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، ظهر اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
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قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن المباحثات تناولت أوضاع مدينة القدس.
وأشار إلى أن المباحثات تأتي "في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال".
وقدم الوزير الفلسطيني، عرضا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة في التضييق على الوجود الفلسطيني بالقدس وحصاره بالمستوطنات.
وأشار إلى الجهود الإسرائيلية التي تهدف لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا من خلال تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.
في المقابل، عبر أبو الغيط عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه.
وأكد على أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا ومعنويا.
وشدد على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، محذرا من أن "ممارسات الاحتلال في المدينة تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة".
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