أسماك القرش البيضاء تهاجم ساحل ماساتشوستس الأمريكي
يعد ساحل ماساتشوستس في الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أسماك القرش البيضاء خلال أشهر الصيف. ومع تزايد الاهتمام بأسماك القرش، نشأت صناعة السياحة المرتبطة بأسماك القرش في مناطق مثل تشاتام، بما في ذلك الجولات السياحية.
© AFP 2022 / Joseph Preziosoشخص يركض بينما يسبح القرش الأبيض العملاق (في أعلى يسار الصورة) على بعد أمتار قليلة على شاطئ البحر الوطني كيب كود على الجانب الشرقي من كيب كود، ماساتشوستس في 15 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Joseph Prezioso
شخص يركض بينما يسبح القرش الأبيض العملاق (في أعلى يسار الصورة) على بعد أمتار قليلة على شاطئ البحر الوطني كيب كود على الجانب الشرقي من كيب كود، ماساتشوستس في 15 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Joseph Preziosoسفينة أبحاث أسماك القرش تعود إلى ميناء في تشاتام، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Joseph Prezioso
سفينة أبحاث أسماك القرش تعود إلى ميناء في تشاتام، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
© AP Photo / John Minchilloيستمتع رواد الشاطئ بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ في لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك، 15 يوليو 2022. كانت مشاهدة أسماك القرش نادرة نسبيًا في المنطقة حتى وقت قريب. يقول الخبراء إن المحيطات النظيفة والمياه الأكثر دفئًا وظهور أسماك القبو التي تتغذى عليها أسماك القرش هي من بين أسباب تزايد أعداد أسماك القرش.
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© AP Photo / John Minchillo
يستمتع رواد الشاطئ بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ في لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك، 15 يوليو 2022. كانت مشاهدة أسماك القرش نادرة نسبيًا في المنطقة حتى وقت قريب. يقول الخبراء إن المحيطات النظيفة والمياه الأكثر دفئًا وظهور أسماك القبو التي تتغذى عليها أسماك القرش هي من بين أسباب تزايد أعداد أسماك القرش.
© AFP 2022 / Joseph Preziosoسمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Joseph Prezioso
سمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
© AP Photo / John Minchilloرواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمكة قرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك، 15 يوليو 2022
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© AP Photo / John Minchillo
رواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمكة قرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك، 15 يوليو 2022
© AFP 2022 / Joseph Preziosoسمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Joseph Prezioso
سمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
© AP Photo / John Minchilloرواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج بينما ينظر رجال الإنقاذ إلى حديقة سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022
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© AP Photo / John Minchillo
رواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج بينما ينظر رجال الإنقاذ إلى حديقة سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022
© AP Photo / John Minchilloرواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022
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© AP Photo / John Minchillo
رواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022
وكانت مشاهدة أسماك القرش نادرة نسبيًا في المنطقة حتى وقت قريب.
يقول الخبراء إن المحيطات النظيفة والمياه الأكثر دفئًا وظهور أسماك من العمق، التي تتغذى عليها أسماك القرش، هي إحدى أسباب تزايد ظهور أسماك القرش وتزايد عددها على ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
ويعتبر القرش الأبيض الكبير، ومعروف أيضا بـ"الموت الأبيض"، من أضخم أسماك المحيطات الرئيسية وأخطرها، حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة هذه الحيوانات التي تهاجم البشر.