أسماك القرش البيضاء تهاجم ساحل ماساتشوستس الأمريكي

© AP Photo / John Minchillo يستمتع رواد الشاطئ بركوب الأمواج في سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ في لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك، 15 يوليو 2022. كانت مشاهدة أسماك القرش نادرة نسبيًا في المنطقة حتى وقت قريب. يقول الخبراء إن المحيطات النظيفة والمياه الأكثر دفئًا وظهور أسماك القبو التي تتغذى عليها أسماك القرش هي من بين أسباب تزايد أعداد أسماك القرش.