https://arabic.sputniknews.com/20220718/أعوانها-يهربون-من-كييف-زوال-النازية-قادم-لا-محالة-1065205979.html
أعوانها يهربون من كييف... زوال النازية قادم لا محالة
أعوانها يهربون من كييف... زوال النازية قادم لا محالة
وفقا لمسؤول برلماني روسي، فإن زوال النازية يزحف على المؤسسة الحاكمة في العاصمة الأوكرانية كييف. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T05:30+0000
2022-07-18T05:30+0000
2022-07-18T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، بذلك تعقيبا على إقالة مدير جهاز الأمن الأوكراني ورئيسة النيابة العامة في أوكرانيا اللذين فصلهما رئيس الجمهورية زيلينسكي من منصبيهما بسبب "خيانة" الكثيرين من موظفيهما. فمثلا، بقي أكثر من 60 شخصا من منتسبي جهاز الأمن في "الأراضي المحتلة" (أي الأراضي التي تحررت من التبعية لنظام الحكم الذي يديره النازيون في كييف) "ويعملون ضد دولتنا"، بحسب ما أشار إليه زيلينسكي.وقال كليشاس في تغريدة على "تلغرام":
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أعوانها يهربون من كييف... زوال النازية قادم لا محالة
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وفقا لمسؤول برلماني روسي، فإن زوال النازية يزحف على المؤسسة الحاكمة في العاصمة الأوكرانية كييف.
وصرح أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، بذلك تعقيبا على إقالة مدير جهاز الأمن الأوكراني ورئيسة النيابة العامة في أوكرانيا اللذين فصلهما رئيس الجمهورية زيلينسكي من منصبيهما بسبب "خيانة" الكثيرين من موظفيهما. فمثلا، بقي أكثر من 60 شخصا من منتسبي جهاز الأمن في "الأراضي المحتلة" (أي الأراضي التي تحررت من التبعية لنظام الحكم الذي يديره النازيون في كييف) "ويعملون ضد دولتنا"، بحسب ما أشار إليه زيلينسكي.
وقال
كليشاس في تغريدة على "تلغرام":
يهرب مِن النازيين في كييف مَن كانوا يخدمونهم. زوال النازية يزحف على جميع أجهزة السلطة في كييف لا محالة.