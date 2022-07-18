https://arabic.sputniknews.com/20220718/أنصار-الله-ترد-على-مؤامرة-تحويل-البحر-الأحمر-إلى-بحيرة-إسرائيلية-وتلوح-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-1065258116.html
"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب
"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب
قال رئيس الوزراء اليمني في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، إن "مضيق باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T19:29+0000
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وأوضح ابن حبتور، أن اليمن "يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، حسب قناة المسبيرة.وعلق على ما تضمنه بيان قمة جدة للأمن والتنمية، فيما يتعلق باليمن، بالقول: "ما يخص اليمن في بيان قمة (العملاء) في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوماً وسيطاً".ولوح رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يعد أحد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، متهما "التحالف بقيادة السعودية، بأنه لم يكن صادقاً ولا ملتزماً ببنود الهدنة الأممية".ورأى ابن حبتور، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عكست الضعف الأمريكي"، معتبراً "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي".وكان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أكد "إدانة قادة القمة، القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية والإمارات، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بيان-خليجي-أمريكي-التأكيد-على-خلو-منطقة-الخليج-من-أسلحة-الدمار-الشامل--1065149025.html
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"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب
19:29 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء اليمني في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، إن "مضيق باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية"، مؤكدا عدم السماح بتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة إسرائيلية".
وأوضح ابن حبتور، أن اليمن "يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، حسب قناة
المسبيرة.
وعلق على ما تضمنه بيان قمة جدة للأمن والتنمية، فيما يتعلق باليمن، بالقول: "ما يخص اليمن في بيان قمة (العملاء) في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوماً وسيطاً".
ولوح رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يعد أحد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، متهما "التحالف بقيادة السعودية، بأنه لم يكن صادقاً ولا ملتزماً ببنود الهدنة الأممية".
ورأى ابن حبتور، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عكست الضعف الأمريكي"، معتبراً "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي".
وكان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية
، أكد "إدانة قادة القمة، القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية والإمارات، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب".