عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
https://arabic.sputniknews.com/20220718/أنصار-الله-ترد-على-مؤامرة-تحويل-البحر-الأحمر-إلى-بحيرة-إسرائيلية-وتلوح-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-1065258116.html
"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب
"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب
قال رئيس الوزراء اليمني في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، إن "مضيق باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T19:29+0000
2022-07-18T19:37+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046077874_0:0:856:481_1920x0_80_0_0_c5a5a2e5a593d3c68e88b0bb0a8f8629.jpg
وأوضح ابن حبتور، أن اليمن "يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، حسب قناة المسبيرة.وعلق على ما تضمنه بيان قمة جدة للأمن والتنمية، فيما يتعلق باليمن، بالقول: "ما يخص اليمن في بيان قمة (العملاء) في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوماً وسيطاً".ولوح رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يعد أحد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، متهما "التحالف بقيادة السعودية، بأنه لم يكن صادقاً ولا ملتزماً ببنود الهدنة الأممية".ورأى ابن حبتور، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عكست الضعف الأمريكي"، معتبراً "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي".وكان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أكد "إدانة قادة القمة، القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية والإمارات، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بيان-خليجي-أمريكي-التأكيد-على-خلو-منطقة-الخليج-من-أسلحة-الدمار-الشامل--1065149025.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046077874_18:0:678:495_1920x0_80_0_0_88ca9aead7ab85379a4528de10aaca07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب

19:29 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 18.07.2022)
© RIA Novosti . Ahmed Abd Elwahabعبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء حكومة الإنقاذ في صنعاء
عبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء حكومة الإنقاذ في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© RIA Novosti . Ahmed Abd Elwahab
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء اليمني في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، إن "مضيق باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية"، مؤكدا عدم السماح بتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة إسرائيلية".
وأوضح ابن حبتور، أن اليمن "يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، حسب قناة المسبيرة.
القمة الخليجية الأمريكية في الرياض اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بيان خليجي أمريكي: التأكيد على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل
16 يوليو, 15:23 GMT
وعلق على ما تضمنه بيان قمة جدة للأمن والتنمية، فيما يتعلق باليمن، بالقول: "ما يخص اليمن في بيان قمة (العملاء) في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوماً وسيطاً".
ولوح رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يعد أحد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، متهما "التحالف بقيادة السعودية، بأنه لم يكن صادقاً ولا ملتزماً ببنود الهدنة الأممية".
ورأى ابن حبتور، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عكست الضعف الأمريكي"، معتبراً "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي".
وكان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أكد "إدانة قادة القمة، القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية والإمارات، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала