https://arabic.sputniknews.com/20220718/أنصار-الله-ترد-على-مؤامرة-تحويل-البحر-الأحمر-إلى-بحيرة-إسرائيلية-وتلوح-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-1065258116.html

"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب

"أنصار الله" ترد على "مؤامرة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية" وتلوح بإغلاق مضيق باب المندب

قال رئيس الوزراء اليمني في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، إن "مضيق باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T19:29+0000

2022-07-18T19:29+0000

2022-07-18T19:37+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046077874_0:0:856:481_1920x0_80_0_0_c5a5a2e5a593d3c68e88b0bb0a8f8629.jpg

وأوضح ابن حبتور، أن اليمن "يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، حسب قناة المسبيرة.وعلق على ما تضمنه بيان قمة جدة للأمن والتنمية، فيما يتعلق باليمن، بالقول: "ما يخص اليمن في بيان قمة (العملاء) في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوماً وسيطاً".ولوح رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يعد أحد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، متهما "التحالف بقيادة السعودية، بأنه لم يكن صادقاً ولا ملتزماً ببنود الهدنة الأممية".ورأى ابن حبتور، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عكست الضعف الأمريكي"، معتبراً "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي".وكان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أكد "إدانة قادة القمة، القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية والإمارات، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب".

https://arabic.sputniknews.com/20220716/بيان-خليجي-أمريكي-التأكيد-على-خلو-منطقة-الخليج-من-أسلحة-الدمار-الشامل--1065149025.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم