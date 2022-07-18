https://arabic.sputniknews.com/20220718/أوروبا-تعمل-على-زيادة-حجم-النفط-المستورد-من-روسيا-قبل-دخول-العقوبات-حيز-التنفيذ-1065239641.html
أوروبا تعمل على زيادة حجم النفط المستورد من روسيا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ
أوروبا تعمل على زيادة حجم النفط المستورد من روسيا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ
ذكرت "وول ستريت جورنال"، أن مالكي ناقلات النفط في أوروبا يعملون على زيادة حجم نقل النفط الروسي قبل دخول الحظر الأوروبي المؤجل حيز التنفيذ. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:42+0000
2022-07-18T12:42+0000
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وبحسب الصحيفة، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، استدعت ناقلات شركات يونانية في الموانئ الروسية 151 مرة مقابل 89 لنفس الفترة من عام 2021.وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب غير المسبوق على النفط أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية على النقل. يعتقد مالكو السفن أنه بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، سيتعين نقل النفط من أماكن بعيدة، على التوالي، سيزداد سعر النقل ودخل الشركات المتخصصة في ذلك.في 3 يونيو، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، على وجه الخصوص، بما في ذلك حظر مؤجل للإمدادات البحرية من النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي. يُذكر أنه تم تأجيل الحظر المفروض على إمدادات النفط البحري حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، والمنتجات النفطية - حتى فبراير/ شباط 2023. في الوقت نفسه، بالنسبة لعدد من الدول التي تعتمد أكثر من غيرها على موارد الطاقة الروسية، يتم توفير إعفاءات مؤقتة من الحظر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
أوروبا تعمل على زيادة حجم النفط المستورد من روسيا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ
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ذكرت "وول ستريت جورنال"، أن مالكي ناقلات النفط في أوروبا يعملون على زيادة حجم نقل النفط الروسي قبل دخول الحظر الأوروبي المؤجل حيز التنفيذ.
وبحسب الصحيفة، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، استدعت ناقلات شركات يونانية في الموانئ الروسية 151 مرة مقابل 89 لنفس الفترة من عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب غير المسبوق على النفط أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية على النقل. يعتقد مالكو السفن أنه بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، سيتعين نقل النفط من أماكن بعيدة، على التوالي، سيزداد سعر النقل ودخل الشركات المتخصصة في ذلك.
في 3 يونيو، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، على وجه الخصوص، بما في ذلك حظر مؤجل للإمدادات البحرية من النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي. يُذكر أنه تم تأجيل الحظر المفروض على إمدادات النفط البحري حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، والمنتجات النفطية - حتى فبراير/ شباط 2023. في الوقت نفسه، بالنسبة لعدد من الدول التي تعتمد أكثر من غيرها على موارد الطاقة الروسية، يتم توفير إعفاءات مؤقتة من الحظر.