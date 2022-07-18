عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/إسرائيل-الجيش-الأمريكي-يختبر-بنجاح-نظام-دفاع-جوي-قائم-على-تقنية-القبة-الحديدية-1065233338.html
إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية
إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نموذجا أوليا لنظام دفاع صاروخي يعتمد على تكنولوجيا القبة الحديدية الإسرائيلية اختبر بنجاح في الولايات المتحدة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:46+0000
2022-07-18T10:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103676/15/1036761589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cad453223e37fe6c4290d99e6d15dd3a.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اختبر سلاح مشاة البحرية الأمريكية بنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".وأضافت أن النموذج الأولي أظهر نجاحا في قدرته على الاعتراض متوسطة المدى لفيلق مشاة البحرية، حيث أصاب العديد من أهداف صواريخ كروز من اتجاهات مختلفة وفي مسارات مختلفة، أثناء الاختبار في نيو مكسيكو.يشتمل النموذج الأولي على رادار "يو إس إم سي غاتور" ونظام التحكم القتالي "سي إيه سي 2 إس"، بالإضافة إلى نظام اعتراض القبة الحديدية "تامير" القادر على اعتراض صواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.طور نظام الاعتراض من قبل شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل"، والتي كُلفت بتطوير وتكييف القبة الحديدية لاحتياجات سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وكذلك لاختبار النظام وصيانته.وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية موشيه باتيل: "أثبت هذا الاختبار أنه يمكن دمج معترض القبة الحديدية تامير والمكونات الأرضية المرتبطة به بسرعة وكفاءة في أي بنية دفاعية ذات صلة واعتراض التهديدات الجوية المختلفة بنجاح في سيناريوهات معقدة ومتقدمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220710/أوكرانيا-تؤكد-عدم-جدوى-القبة-الحديدية-في-مواجهة-الصواريخ-الروسية-1064928334.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103676/15/1036761589_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5cc4ff814fa4b295de9909ab41d6530.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري

إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية

10:46 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guez "القبة الحديدية" الإسرائيلية
 القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نموذجا أوليا لنظام دفاع صاروخي يعتمد على تكنولوجيا القبة الحديدية الإسرائيلية اختبر بنجاح في الولايات المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اختبر سلاح مشاة البحرية الأمريكية بنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".
وأضافت أن النموذج الأولي أظهر نجاحا في قدرته على الاعتراض متوسطة المدى لفيلق مشاة البحرية، حيث أصاب العديد من أهداف صواريخ كروز من اتجاهات مختلفة وفي مسارات مختلفة، أثناء الاختبار في نيو مكسيكو.
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
أوكرانيا تؤكد عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية
10 يوليو, 14:27 GMT
يشتمل النموذج الأولي على رادار "يو إس إم سي غاتور" ونظام التحكم القتالي "سي إيه سي 2 إس"، بالإضافة إلى نظام اعتراض القبة الحديدية "تامير" القادر على اعتراض صواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.
طور نظام الاعتراض من قبل شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل"، والتي كُلفت بتطوير وتكييف القبة الحديدية لاحتياجات سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وكذلك لاختبار النظام وصيانته.
وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية موشيه باتيل: "أثبت هذا الاختبار أنه يمكن دمج معترض القبة الحديدية تامير والمكونات الأرضية المرتبطة به بسرعة وكفاءة في أي بنية دفاعية ذات صلة واعتراض التهديدات الجوية المختلفة بنجاح في سيناريوهات معقدة ومتقدمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала