https://arabic.sputniknews.com/20220718/إسرائيل-الجيش-الأمريكي-يختبر-بنجاح-نظام-دفاع-جوي-قائم-على-تقنية-القبة-الحديدية-1065233338.html
إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية
إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نموذجا أوليا لنظام دفاع صاروخي يعتمد على تكنولوجيا القبة الحديدية الإسرائيلية اختبر بنجاح في الولايات المتحدة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اختبر سلاح مشاة البحرية الأمريكية بنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".وأضافت أن النموذج الأولي أظهر نجاحا في قدرته على الاعتراض متوسطة المدى لفيلق مشاة البحرية، حيث أصاب العديد من أهداف صواريخ كروز من اتجاهات مختلفة وفي مسارات مختلفة، أثناء الاختبار في نيو مكسيكو.يشتمل النموذج الأولي على رادار "يو إس إم سي غاتور" ونظام التحكم القتالي "سي إيه سي 2 إس"، بالإضافة إلى نظام اعتراض القبة الحديدية "تامير" القادر على اعتراض صواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.طور نظام الاعتراض من قبل شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل"، والتي كُلفت بتطوير وتكييف القبة الحديدية لاحتياجات سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وكذلك لاختبار النظام وصيانته.وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية موشيه باتيل: "أثبت هذا الاختبار أنه يمكن دمج معترض القبة الحديدية تامير والمكونات الأرضية المرتبطة به بسرعة وكفاءة في أي بنية دفاعية ذات صلة واعتراض التهديدات الجوية المختلفة بنجاح في سيناريوهات معقدة ومتقدمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220710/أوكرانيا-تؤكد-عدم-جدوى-القبة-الحديدية-في-مواجهة-الصواريخ-الروسية-1064928334.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
إسرائيل: الجيش الأمريكي يختبر بنجاح نظام دفاع جوي قائم على تقنية القبة الحديدية
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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نموذجا أوليا لنظام دفاع صاروخي يعتمد على تكنولوجيا القبة الحديدية الإسرائيلية اختبر بنجاح في الولايات المتحدة.
موسكو- سبوتنيك
. وذكرت الوزارة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اختبر سلاح مشاة البحرية الأمريكية بنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".
وأضافت أن النموذج الأولي أظهر نجاحا في قدرته على الاعتراض متوسطة المدى لفيلق مشاة البحرية، حيث أصاب العديد من أهداف صواريخ كروز من اتجاهات مختلفة وفي مسارات مختلفة، أثناء الاختبار في نيو مكسيكو.
يشتمل النموذج الأولي على رادار "يو إس إم سي غاتور" ونظام التحكم القتالي "سي إيه سي 2 إس"، بالإضافة إلى نظام اعتراض القبة الحديدية "تامير" القادر على اعتراض صواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.
طور نظام الاعتراض من قبل شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل"، والتي كُلفت بتطوير وتكييف القبة الحديدية لاحتياجات سلاح مشاة البحرية الأمريكية
، وكذلك لاختبار النظام وصيانته.
وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية موشيه باتيل: "أثبت هذا الاختبار أنه يمكن دمج معترض القبة الحديدية تامير والمكونات الأرضية المرتبطة به بسرعة وكفاءة في أي بنية دفاعية ذات صلة واعتراض التهديدات الجوية المختلفة بنجاح في سيناريوهات معقدة ومتقدمة".