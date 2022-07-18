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https://arabic.sputniknews.com/20220718/إعلام-معظم-سكان-أمريكا-يعيشون-في-مناطق-بها-مستويات-عالية-لتفشي-كورونا-1065205290.html
إعلام: معظم سكان أمريكا يعيشون في مناطق بها مستويات عالية لتفشي كورونا
إعلام: معظم سكان أمريكا يعيشون في مناطق بها مستويات عالية لتفشي كورونا
ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة يعيشون الآن في مناطق ذات مستويات عالية من كوفيد-19. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:39+0000
2022-07-18T04:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ما يقرب من 35 بالمائة من المقاطعات الأمريكية، بما يمثل 54 بالمائة من السكان، أظهرت "ارتفاعا في مستوى حالات الإصابة المجتمعية بكوفيد-19".وتمثل هذه زيادة بنسبة 14.8 بالمائة عن الأسبوع السابق.وعندما تصبح المقاطعة عالية الخطورة، تنصح المراكز الأمريكية الناس بارتداء القناع في الأماكن العامة الداخلية وفي وسائل النقل العام للحد من انتشار العدوى.وتشهد نسبة متزايدة من المقاطعات الأمريكية زيادات في الإصابات والقبول في المستشفيات ذات الصلة حيث ينتشر المتغير الفرعي بي أيه.5 شديد العدوى في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيطاليا-تتجاوز-حاجز-20-مليون-حالة-إصابة-بكورونا-1065167199.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

إعلام: معظم سكان أمريكا يعيشون في مناطق بها مستويات عالية لتفشي كورونا

04:39 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSOمريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSO
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ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة يعيشون الآن في مناطق ذات مستويات عالية من كوفيد-19.
وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ما يقرب من 35 بالمائة من المقاطعات الأمريكية، بما يمثل 54 بالمائة من السكان، أظهرت "ارتفاعا في مستوى حالات الإصابة المجتمعية بكوفيد-19".
وتمثل هذه زيادة بنسبة 14.8 بالمائة عن الأسبوع السابق.
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بـ كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا
أمس, 03:49 GMT
وعندما تصبح المقاطعة عالية الخطورة، تنصح المراكز الأمريكية الناس بارتداء القناع في الأماكن العامة الداخلية وفي وسائل النقل العام للحد من انتشار العدوى.
وتشهد نسبة متزايدة من المقاطعات الأمريكية زيادات في الإصابات والقبول في المستشفيات ذات الصلة حيث ينتشر المتغير الفرعي بي أيه.5 شديد العدوى في البلاد.
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