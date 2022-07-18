https://arabic.sputniknews.com/20220718/إنقاذ-نوع-نادر-جدا-من-السلطعون-قبل-أن-يتحول-إلى-وليمة-داخل-مطعم-1065255043.html

إنقاذ نوع نادر جدا من السلطعون قبل أن يتحول إلى وليمة داخل مطعم

إنقاذ نوع نادر جدا من السلطعون قبل أن يتحول إلى وليمة داخل مطعم

تعرض نوع نادر جدا من سلطعون البحر للإنقاذ بمحض الصدفة داخل مطعم أمريكي، وذلك قبل أن يتم طهيه لأحد الزبائن. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T16:34+0000

2022-07-18T16:34+0000

2022-07-18T16:34+0000

مجتمع

منوعات

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وجرى إنقاذ السلطعون البرتقالي اللون، ويسمى "شيدر"، من جانب مدير مطعم "ريد لوبستر"، ماريو روك، في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي كان وصل داخل شحنة إلى المكان، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ويعتبر السلطعون البرتقالي أكثر ندرة من نظيره الأزرق، وفي حين أن فرصة العثور على الأخير هي واحد في المليون، فإن فرصة العثور على البرتقالي هي واحدة فقط من كل 30 مليون.وفور أن أدرك مدير المطعم بالصدفة أن السلطعون "شيدر" ينتمي لسلالة نادرة، تواصل على الفور مع الموظفين في مركز ريبلي لبحوث علوم البحار في ميرتيل بيتش، وقاموا بنقله إلى هناك والاعتناء به، وذلك قبل أن ينتقل في النهاية إلى حوض سمك للسائحين.وقال المدير، ماريو روك، في بيان: "تحدث المعجزات العادية أحيانا، وما حدث مع السلطعون "شيدر" كان واحدا منها هي واحدة منها، وساعدتنا مجموعة من الأشخاص الرائعين في تحقيق المعجزة، ويشرفنا جدا أننا تمكنا من إنقاذ "شيدر" وإيجاد منزل جيد له".من جانبه، أعرب مركز ريبلي للبحوث البحرية عن امتنانه من أن فريق المطعم أدرك أهمية مثل هذا السلطعون النادر، آملين في أن يتم نشر الحفاظ على القشريات في جميع أنحاء العالم للسنوات القادمة.

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