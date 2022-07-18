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https://arabic.sputniknews.com/20220718/ارتفاع-أسعار-الذهب-عالميا-1065232595.html
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض الدولار بعض الشيء وتراجع التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:33+0000
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اقتصاد
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وقالت جريدة "المال" إن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.في السياق ذاته، ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 % إلى 1714.30 دولار، فيما تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.من جانبهم، قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.وارتفعت الفضة بنسبة 1.1 % إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 % إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 % إلى 1875.12 دولار.
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10:33 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Valery Titievsky / الذهاب إلى بنك الصورتنظيف وتلميع سبائك الذهب في مصنع تنظيف الذهب في نوفوسيبيرسك
تنظيف وتلميع سبائك الذهب في مصنع تنظيف الذهب في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Valery Titievsky
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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض الدولار بعض الشيء وتراجع التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وقالت جريدة "المال" إن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.
في السياق ذاته، ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 % إلى 1714.30 دولار، فيما تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.
من جانبهم، قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفعت الفضة بنسبة 1.1 % إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 % إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 % إلى 1875.12 دولار.
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