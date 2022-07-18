https://arabic.sputniknews.com/20220718/ارتفاع-أسعار-النفط-بنسبة-2-بعد-اجتماع-بايدن-الأخير-مع-القيادة-السعودية-1065234133.html
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% بعد اجتماع بايدن الأخير مع القيادة السعودية
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% بعد اجتماع بايدن الأخير مع القيادة السعودية
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة قاربت الـ2%، وترقب المستثمرون نتائج المفاوضات بين قادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تستمر... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:58+0000
2022-07-18T10:58+0000
2022-07-18T10:58+0000
أسعار النفط اليوم
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وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول لخام برنت بنسبة 1.89% إلى 103.07 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.3 دولارًا.وتتبعت الأسواق الأخبار المتعلقة بتزويد السوق العالمية بالنفط، حيث اعتبرت السلطات الأمريكية أن دول "أوبك" لديها الفرصة لزيادة إنتاج النفط، وأنها "تتوقع منها خطوات جديدة في هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة".وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن "القرارات المتعلقة بالسياسة النفطية سيتم اتخاذها وفقًا لظروف السوق وفي إطار أوبك +"، حسبما ذكرته "بلومبرغ"، اليوم الاثنين.ونقلت "بلومبرغ" عن محلل من مجموعة "يو بي إس": "ما زلنا نتوقع زيادة أخرى في العجز في سوق النفط، مما يدعم أسعاره، وبعد اجتماع قادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع، أدركنا أن "أوبك +" ستفتح الإمدادات فقط إذا كانت ظروف السوق تتطلب ذلك".وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.6% إلى 107.42 نقطة، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يجعل السلع، (بما في ذلك النفط)، أكثر سهولة عند شرائها بعملة أخرى.بالإضافة إلى ذلك ، فإن المستثمرين العالميين أكثر نفورًا من المخاطرة. وهكذا، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بمتوسط 2%، وأظهرت البورصات الآسيوية زيادة بنسبة 1-3% يوم الاثنين، وارتفعت البورصات الأوروبية بنسبة 1.5%، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر النحاس والألمنيوم والنيكل - بنسبة 2.8% و 2.1% و 1.1% على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/واشنطن-نعتقد-أن-لدى-أوبك-احتياطيات-لزيادة-إنتاج-النفط-وننتظر-خطوات-جديدة-1065189906.html
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أسعار النفط اليوم, العالم, اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% بعد اجتماع بايدن الأخير مع القيادة السعودية
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة قاربت الـ2%، وترقب المستثمرون نتائج المفاوضات بين قادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تستمر الأسعار مدعومة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حسب بيانات التداول.
وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول لخام برنت بنسبة 1.89% إلى 103.07 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.3 دولارًا.
وتتبعت الأسواق الأخبار المتعلقة بتزويد السوق العالمية بالنفط، حيث اعتبرت السلطات الأمريكية أن دول "أوبك" لديها الفرصة لزيادة إنتاج النفط، وأنها "تتوقع منها خطوات جديدة في هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة".
وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن "القرارات المتعلقة بالسياسة النفطية سيتم اتخاذها وفقًا لظروف السوق وفي إطار أوبك +"، حسبما ذكرته "بلومبرغ
"، اليوم الاثنين.
ونقلت "بلومبرغ" عن محلل من مجموعة "يو بي إس": "ما زلنا نتوقع زيادة أخرى في العجز في سوق النفط، مما يدعم أسعاره، وبعد اجتماع قادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع، أدركنا أن "أوبك +" ستفتح الإمدادات فقط إذا كانت ظروف السوق تتطلب ذلك".
وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.6% إلى 107.42 نقطة، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يجعل السلع، (بما في ذلك النفط)، أكثر سهولة عند شرائها بعملة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المستثمرين العالميين أكثر نفورًا من المخاطرة. وهكذا، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بمتوسط 2%، وأظهرت البورصات الآسيوية زيادة بنسبة 1-3% يوم الاثنين، وارتفعت البورصات الأوروبية بنسبة 1.5%، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر النحاس والألمنيوم والنيكل
- بنسبة 2.8% و 2.1% و 1.1% على التوالي.